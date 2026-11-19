「2026～2027日本自動車殿堂カーオブザイヤー」に日産自動車の新型「エルグランド」が選ばれた。評論家を入れず学術関係者だけで選ぶこの賞は、何を評価したのか。RJCの結果や12月3日に決まる日本カー・オブ・ザ・イヤーの行方とあわせて考える。

日産「エルグランド」の写真を一気に見る

学術関係者だけで選ぶ「イヤー賞」

日本自動車殿堂(JAHFA)は11月11日、東京・豊洲の芝浦工業大学で「2026年度表彰式」を開催した。日本自動車殿堂は、日本の自動車産業・学術・文化などの発展に寄与し、豊かな自動車社会の構築に貢献した人々の偉業をたたえて「殿堂入り」として表彰し、長く後世に伝えていくことを目的とする特定非営利活動法人(NPO法人)だ。

同殿堂は2001年から毎年、自動車社会の構築に功績のあった人物を「殿堂入り」として選ぶとともに、その年度に登場した最も優れた乗用車とその開発チームを「イヤー賞」として表彰している。あわせて、日本の自動車史に優れた足跡を残した名車を「歴史遺産車」に選定している。今年の歴史遺産車には日産「スカイラインGT-R」(BNR32型)などが選ばれた。

イヤー賞の選考委員は、大学教授など学術関係者だけに絞られている。その選考委員が「2026～2027日本自動車殿堂カーオブザイヤー」に選んだのが日産「エルグランド」だ。選定理由として「電動技術採用により運転の愉しさと快適性を高次元で両立」「プレミアムミニバンに品質性能競争を持ち込む」「第3世代e-POWERと4輪駆動力制御の高度な最適化」の3点を挙げている。日産車の同賞受賞は、2022～2023年の「サクラ」以来で通算4度目となる。

残る3賞も見ておこう。インポートカーオブザイヤーにはボルボ「ES90/EX90」が選ばれた。選定理由は「個性を表現するボルボの新たなフラッグシップEV。ブランドの核である『安全性』を次世代技術で再定義、新しい素材を積極活用して業界最高水準の環境性能を達成」というものだ。

カーデザインオブザイヤーは日産「リーフ」が受賞した。選定理由は「日本の美意識をデジタルな時代に適応させたデザイン」「徹底的な空力設計によるスタイリッシュなEV」「次世代モビリティとしての先進性と審美性を高次元で融合」の3点だ。

カーテクノロジーオブザイヤーには、トヨタ自動車「RAV4」に採用されたソフトウェア開発基盤「Arene」(アリーン)が選ばれた。この賞は、その年次に発売された国産乗用車の中で最も優れた技術を表彰するもの。Areneはソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)を効率よく開発でき、今後の車両開発プロセス全体に良い影響を与える技術であることに加え、進化した予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」のソフトウェア開発に活用されたことが評価された。

評論家抜きの選考が示すもの

日本自動車殿堂カーオブザイヤーの特徴は、選考委員が大学教授などの学術関係者に絞られ、自動車評論家などのジャーナリストが一切入っていないことだ。それだけに、学術的な評価が前面に出た賞だといえるだろう。

ちなみに、日本自動車殿堂が表彰式を行った11月11日には、日本自動車研究者ジャーナリスト会議(RJC)が「2027年次RJCカーオブザイヤー」の最終選考会を開き、国産車部門でスズキ「e SKY」、輸入車部門でBYD「RACCO」(ラッコ)を選出したと発表した。

奇しくもRJCは、海外メーカーとして初めて日本の軽自動車規格に参入したBYDのラッコと、それを迎え撃つスズキのe SKYという、「黒船襲来」の構図で注目を集める軽EV2台をそろって選んだわけだ。なお、RJCのテクノロジーオブザイヤーには日産の第3世代e-POWERが選ばれており、エルグランドの心臓部は2つの賞で評価を受けたことになる。

日本カー・オブ・ザ・イヤーはどれを選ぶ?

一方、12月3日の最終選考会で決まるのが「日本カー・オブ・ザ・イヤー(COTY)」だ。「2026-2027日本カー・オブ・ザ・イヤー」では、以下の10台が「10ベストカー」に選ばれており、この中からイヤーカーが決まる。

スズキ「e SKY」

トヨタ「RAV4」

日産「エルグランド」

日産「キックス」

ホンダ「Super-ONE」

マツダ「CX-5」

BMW「iX3」

BYD「RACCO」

Kia「PV5」

ボルボ「ES90」

日本自動車殿堂のカーオブザイヤーに輝いた「エルグランド」に、カーテクノロジーオブザイヤーの「RAV4」。そしてRJCが選んだ「e SKY」と「ラッコ」。COTYがこの中から選ぶのか、それとも別のクルマが栄冠を手にするのか。注目したい。