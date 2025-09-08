【実機写真】オリエントスター 2025秋冬新作 - シンプルな美しさが際立つ「M34 F7 セミスケルトン」

オリエントスターのコンテンポラリーコレクションから、新作の「M34 F7 セミスケルトン」が登場した。ネイビーダイヤル（RK-BY0010L）とホワイトダイヤル（RK-BY0011S）の2モデルをラインナップし、それぞれ価格は13万7,500円。9月18日に発売する。
コンテンポラリーコレクションは、流星群で知られるペルセウス座の星団からインスパイアされたというピース。力強さ、シャープ、先鋭的なデザインを掲げたコレクションだが、今回の新作は「華美からの脱却」をコンセプトとしてシンプル化を図った。
ネイビーダイヤルのRK-BY0010Lは、コレクションのベースとなっているペルセウス座流星群を思わせる文字板のデザイン。きれいな放射模様と厚めのクリア塗装（ラッピング加工）による艶やかな仕上げは、奥深い夜空のイメージを表現している。
シルバーの針とインデックスはケースにも溶け込み、洗練されたシンプルな雰囲気だ。実用的なパワーリザーブインジケーター、6時位置のスモールセコンド、9時位置のセミスケルトンなど、文字板上の要素はそれなりにあるのだが、すっきりさや視認性を失ってはいない。セミスケルトンからのぞく機械式ムーブメントの薄いバイオレットとゴールドのパーツがほどよいアクセントになっている。
一方、ホワイトダイヤルのRK-BY0011Sは、さらにシンプルなたたずまい。アイボリー系で暖かみのあるホワイトのダイヤルは、見た目のシンプルな印象も合わせて、さまざまなシーンとファッションに似合う。よい意味で無難な1本として選びやすいモデルだ。
ムーブメントは自社製の手巻き付き自動巻き機械式「キャリバー F7F44」。50時間以上のパワーリザーブを備え、波目加工や面取り加工を施したていねいなパーツと美しさをシースルーのケースバックから眺められる。
- ケース素材：ステンレススチール
- ケースサイズ：縦47.3mm×横40mm×厚さ13mm
- 風防：両球面サファイアクリスタル（Super Anti-Reflective coating）
- 裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック
- バンド：ステンレススチール
- 防水性能：10気圧
- ムーブメント：自社製の手巻き付き自動巻き機械式「キャリバー F7F44」
- パワーリザーブ：50時間以上