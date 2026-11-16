銀座のクラブに勤務する筆者が「ちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは「29歳までならギリギリ大丈夫」と答えた21歳現役女子大生にショックを隠せないおじさん。

あなたは対象外です

これは何度も口酸っぱく申し上げていることなのですが、20代前半の女の子の言う「年上の男の人が好き」の「年上の男の人」は、せいぜい26歳から28歳までの男の子を指します。30代はおじさん、40代はもはやおじいさんです。対象外です。私にだって20代前半の女の子だったことはあるのでよーく知っています。

ですが、「年上の男の人が好きなんだ」「へー、何歳までならいけるの？」と20代前半の女の子にたずねている50代男性は、当然自分も「年上の男の人」に含まれていると、勝利を確信した顔をしています。

そして、

「うーん…28歳？」

「29歳までならギリギリ大丈夫」

と、答えた21歳現役女子大生の素直さにショックを受けたりしています。

✅過去の残念おじさん漫画を一気読み

21歳の女の子は素直です

この先もしばらくこの仕事で食っていかなくちゃいけないから、と切羽詰まった理由で真剣に仕事をしているおばさんホステスと違って、21歳の女の子なんか素直です。

だいたい、大学を卒業して、就職したらこんなクソみたいな仕事はサッサとやめてキレイさっぱり忘れてやるんだ、と考えている21歳現役女子大生にいったい何を期待しているんでしょうか。

「吉田さんくらいの年齢の人が1番落ち着く～」とクネクネしてくれるのはおばさんホステスだけです。南無。

ちなみに私は「お嫁さんを探している62歳のおじさん」を紹介された

今回は「29歳までならギリギリ大丈夫」と答えた21歳現役女子大生にショックを隠せないおじさんについて紹介しました。

21歳の女の子にとっての「年上の男の人」の対象範囲は、せいぜい26歳から28歳までで、それ以外の皆さんは当然対象外です。このことをよーく胸に刻んでおいてください。余計な傷を負わずにすみます。

ちなみに37歳の筆者は「会社にお嫁さんを探している62歳のおじさんがいるんだよね」と紹介されたりします。「何歳までならいけるの？」と確認されることはもはやありません……。