オリエントスターから、ブランド75周年を記念した限定ペアモデルが登場した。主役となるのは、極光（オーロラ）をイメージしたグリーングラデーション文字板の「モダンスケルトン RK-AV0140E」と「クラシックセミスケルトン RK-ND0024E」。ペアウオッチとしても提案する限定モデルだ。あわせて、モダンスケルトンには落ち着いたパープルダイヤルのレギュラーモデル（RK-AV0138V）も加わる。

RK-AV0140Eは世界1,600本限定、日本国内750本。RK-ND0024Eは世界800本限定、日本国内375本。価格はRK-AV0140Eが10万8,900円、RK-ND0024Eが6万8,200円だ。レギュラーモデルのRK-AV0138Vは10万3,400円。

極光（オーロラ）を表現した75周年記念のペアモデル

RK-AV0140EとRK-ND0024Eの2本に共通するテーマは、宇宙に広がる極光（オーロラ）だ。文字板の中心から外周へ向かって、明るいグリーンから深みのある色調へと変化するグラデーションを取り入れ、幻想的な移ろいを表現している。

存在感のあるRK-AV0140Eは、コンテンポラリーコレクションのモダンスケルトンがベース。2026年のリニューアルによって機械式ムーブメントの一部を見せるオープンワークを拡大し、スモールセコンドも大型化した。文字板には砂地仕上げを加え、スケルトン部分とグリーングラデーションを重ねて、奥行きのある表情を作り出している。

モダンスケルトン RK-AV0140E

一方のRK-ND0024Eは、クラシックコレクションのクラシックセミスケルトンをベースとする。ケースサイズは縦36.6×横30.5mm、厚さ11.0mmとコンパクトで、RK-AV0140Eと並べたときにもペアモデルらしいサイズの違いが出る。

グリーングラデーションによる極光（オーロラ）の表現は共通だが、9時位置のセミスケルトンの縁やりゅうず、ローマ数字外周のドット、OSマークにはピンクゴールド色を加えた。グリーンを基調とした文字板に柔らかなアクセントを添えている。

クラシックセミスケルトン RK-ND0024E

75周年記念の2モデルは、いずれもシースルーケースバックを備え、裏ぶたには「Orient Star 75th Anniversary」と限定シリアルナンバーを刻印する。

それぞれのサイズに合わせたムーブメント

RK-AV0140Eのムーブメントは、自社製の自動巻き機械式「キャリバーF6F44」だ。手巻きにも対応し、パワーリザーブは50時間以上。精度は日差+25秒～-15秒で、パワーリザーブインジケーターを備える。

RK-ND0024Eにも自社製の「キャリバー55C22」を搭載。手巻きつき自動巻き機械式で、パワーリザーブは40時間以上、精度は日差+40秒～-30秒となる。

オリエントスター モダンスケルトン RK-AV0140E

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦49.0×横41.0×厚さ12.0mm

風防：サファイアクリスタル（ARコーティング）

裏ぶた：シースルーケースバック、75周年記念刻印、限定シリアルナンバー

防水性能：10気圧

ムーブメント：手巻つき自動巻き機械式「キャリバーF6F44」

パワーリザーブ：50時間以上

精度：日差+25秒～-15秒

オリエントスター クラシックセミスケルトン RK-ND0024E

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦36.6×横30.5×厚さ11.0mm

風防：ボックス無機ガラス

裏ぶた：シースルーケースバック、75周年記念刻印、限定シリアルナンバー

防水性能：日常生活用強化防水（5気圧）

ムーブメント：手巻つき自動巻き機械式「キャリバー55C22」

パワーリザーブ：40時間以上

精度：日差+40秒～-30秒

モダンスケルトンにはパープルダイヤルも追加

モダンスケルトンには、75周年限定モデルとは別に、レギュラーモデルのRK-AV0138Vも加わる。価格は10万3,400円。

落ち着いたパープルダイヤルを組み合わせ、上板には放射目仕上げ。オープンワークと、その下から見えるムーブメントを一体感のある色調でまとめている。ケースサイズやムーブメントはRK-AV0140Eと共通だ。

75周年記念モデルではオーロラを思わせるグリーングラデーションを、レギュラーモデルでは落ち着いたパープルを選べるようになり、モダンスケルトンのバリエーションが広がった。

オリエントスター「モダンスケルトン」RK-AV0138V

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦49.0×横41.0×厚さ12.0mm

風防：サファイアクリスタル（ARコーティング）

裏ぶた：シースルーケースバック

防水性能：10気圧

ムーブメント：手巻つき自動巻き機械式「キャリバーF6F44」

パワーリザーブ：50時間以上

精度：日差+25秒～-15秒

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