オリエントスター 2026年春夏新作 - 夜空の星粒を映す75周年記念「M45 F7 スモールセコンド」

オリエントスターのクラシックコレクション「M45」から、スモールセコンドモデルの新作が登場。ケース径39mmというバランスの取れたサイズに、自社製キャリバーF7H44を組み合わせたモデルだ。ラインナップは、星粒テクスチャーを施した75周年記念限定モデルと、レギュラーモデルの2種類を用意。

星粒が浮かぶダイヤル

75周年記念モデルでは、夜空に瞬く星の粒を思わせるテクスチャー（砂地模様）を文字板に施した。微細な凹凸が光を受けて生まれる繊細な陰影が美しい。

オリエントスター M45 F7 スモールセコンド 75周年記念モデル「RK-BS0003N」

放射目仕上げも併用し、砂地仕上げと合わせて奥行きを演出。挽目模様のスモールセコンド（6時位置）とも相まって、静かな中にも立体感のあるダイヤルとなっている。

上部のパワーリザーブインジケーターが砂地模様のみとなっているのもポイント。限定モデルの裏ぶたには75周年アニバーサリーマークとシリアルナンバーを刻む。レギュラーモデルも同様に、砂地と放射目を組み合わせたダイヤルだ。

オリエントスター M45 F7 スモールセコンド「RK-BS0001E」

オリエントスター M45 F7 スモールセコンド「RK-BS0002S」

ムーブメントには自社製の手巻き付き自動巻き機械式「キャリバーF7H44」を搭載。パワーリザーブは50時間以上、日差+15秒〜−5秒（静的精度）となっている。

仕上げの違いで奥行きを描いたM45 F7 スモールセコンドは、星粒を思わせる限定ダイヤルと、砂地・放射目を組み合わせたクラシックな雰囲気。スモールセコンドを備えることで、クラシックな印象をより強めている。

ダイヤルカラーと針／インデックスの穏やかなコントラスト、2針／パワーリザーブインジケーター／スモールセコンドのダイヤル要素など、落ち着きをもって75周年という節目を語る静かな輝きをたたえた1本だ。

オリエントスター M45 F7 スモールセコンド 75周年記念モデル「RK-BS0003N」

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦45.7mm×横39.0mm×厚さ11.7mm

風防：両球面サファイアクリスタル（SARコーティング）

ストラップ：ブラックレザー

裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック（75周年刻印・シリアルナンバー）

防水性能：3気圧

ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「キャリバーF7H44」

パワーリザーブ：50時間以上

精度：日差+15秒〜−5秒（静的精度）

限定本数：国内200本

発売日：2026年3月5日

価格：14万3,000円

オリエントスター M45 F7 スモールセコンド「RK-BS0001E」「RK-BS0002S」

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦45.7mm×横39.0mm×厚さ11.7mm

風防：両球面サファイアクリスタル（SARコーティング）

ストラップ：ブラウンレザー

裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック

防水性能：3気圧

ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「キャリバーF7H44」

パワーリザーブ：50時間以上

精度：日差+15秒〜−5秒（静的精度）

発売日：2026年4月23日

価格：13万2,000円

ギャラリー（クリック／タップで拡大）