2週間ほど前、米国中間選挙の結果を受け、ハイテク株を中心に売りが広がり、日経平均株価も大きく下落しました。しかし、市場全体が下げるなかでも、底堅い値動きを見せ、年初来高値を更新した銘柄があります。

日々チャートに張り付いて短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、業績などを見極めながら、優良な銘柄を長く保有する。そんな投資スタイルを考えるなら、もう一つ注目したいのが「株主優待」です。企業の成長による資産形成を目指しながら、商品券や自社商品などの優待を受け取れるのも、株式投資の楽しみの一つです。

今回は、株価急落後も年初来高値を更新した銘柄の中から、NISAの成長投資枠で購入できる5社をピックアップ。それぞれの業績や株主優待の内容について、SBI証券投資情報部の髙田航輝さんに解説してもらいました。

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株価急落を乗り越え最高値 NISAが使える株主優待銘柄

11月6日の国内株式市場は急落しました。前日の米国株式市場の大幅安の流れを受け、日経平均株価は前日比-5.96％、TOPIXは同-5.90％となりました。11月3日の米中間選挙で民主党が勝利したことで、AIデータセンター投資に陰りが出るのではないかとの懸念から、ハイテク株を中心に日米の株価が急落しました。

一方で市場全体の株価急落を乗り越えて、年初来高値を更新している銘柄も出てきています。11月9日に年初来高値を更新した銘柄を確認すると、株主優待を実施している銘柄が多いという印象を受けました。その中には、長期継続保有者を優遇する優待内容の銘柄もありました。株主優待の獲得を目的として保有している個人投資家に対して、株式を売らないインセンティブが働いたのかもしれません。さらに、魅力的な優待内容の銘柄は押し目で買いたいという新規参入の投資家も少なくないと思います。

そこで今回は11月9日に年初来高値を更新した銘柄の中から、株主優待を実施している銘柄に絞ってご紹介したいと思います。

ご紹介する銘柄はすべて株価が5,000円未満です（11月10日時点）。いずれもNISAの成長投資枠でお取引いただけます。

2026年分の成長投資枠を使い切れていない投資家はぜひチェックしてください。

【銘柄一覧】株価急落を乗り越え最高値 NISAが使える株主優待銘柄 日清オイリオ、アルペンな ※QUICKデータ、会社公表資料をもとに、SBI証券が作成。今期予想PER、今期予想1株当たり配当金はいずれも会社予想の業績をもとに掲載。今期予想PER、予想配当利回りは2026年11月10日時点。図表は銘柄コード順に掲載。

【銘柄一覧】スクリーニング条件

1.東証スタンダード市場または東証グロース市場に上場している、もしくは東証上場の時価総額5,000億円未満。

2.前期純利益が黒字。

3.11月10日時点で株主優待を実施している。

4.2026年11月9日に年初来高値を更新している。

5.11月11日以降に直近の決算発表を予定している銘柄を除く。

6.株価が5,000円未満。

7.取引所または日証金、当社による信用規制・注意喚起銘柄を除く。