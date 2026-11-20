今回取り上げる3本のうち、特に価格の変化が大きいのが、34mmケースにブルー文字盤を組み合わせたオイスターパーペチュアルデイト。2017年当時50万円前後だった価格は、現在110万円となっている。

一方、エクスプローラーIは異なる世代の2本をピックアップ。36mmケースのRef.114270は2020年当時60万円前後から現在118万円、39mmケースのRef.214270は同じく80万円前後から143万円となっている。サイズや仕様の違いにも注目しながら、それぞれの魅力を見ていこう。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 Z番

2001年から2010年頃まで製造された「エクスプローラーI」。2010年の39㎜への大型化を前に、一度その歴史に幕を下ろした旧世代36mmの最終型式です。視認性に優れる黒文字盤の3・6・9インデックスは不変のデザインとして知られます。

搭載する自動巻キャリバー3130は、ツインブリッジの採用で安定性とメンテナンス性が向上。堅牢な実用時計としての完成度をより一層高めた、時代に左右されない魅力を持つ一本です。

ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 Z番

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販売価格(税込) 1,180,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 114270

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2007年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。2006-2007年ごろ製造。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

世代を超えて愛され続ける王道デザインを備えたエクスプローラーI。ロレックスのスポーツモデルの多くが40mmオーバーで作られる中、シャツの袖口にもスマートに収まる36mmという絶妙なサイズ感の一本です。機能点検済みで、機械式時計が初めての方でも安心してお使いいただけます。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス エクスプローラーI 214270 SS 自動巻 ランダム番

2010年から2021年まで生産された「エクスプローラーI」。当モデルは、2016年に仕様変更がなされた後期型です。インデックスの3・6・9に夜光塗料が塗布され、時分針も大型化されたことで、あらゆる状況下での視認性が大幅に向上しました。

39mmのケースサイズと堅牢な3連オイスターブレスレットが、力強い存在感を放ちます。耐磁・耐衝撃性に優れたキャリバー3132を搭載。より完成度が高められた、実用的なタイムピースです。

ロレックス エクスプローラーI 214270 SS 自動巻 ランダム番

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販売価格(税込) 1,430,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 214270

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 39mm 腕周り最大約: 20cm

カラー 文字盤カラー: ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2017年3月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

こちらは、39mm径のエクスプローラーⅠ。214270はインデックスの3・6・9がメタル使用の前期モデル、3・6・9に夜光塗料が塗布されている後期モデルがありますが、こちらはより実用性に優れた後期モデル。機能点検と外装仕上げ済みです。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス オイスターパーペチュアルデイト 115200 SS 自動巻 M番

ロレックスの伝統を体現するオイスターパーペチュアルデイト。当モデルは2007年に登場し、2021年まで生産された一本です。艶やかなブルーダイヤルにバーインデックスと3時位置のデイト表示を配し、洗練された表情を演出。

スムースベゼルとオイスターブレスレットを備えた扱いやすい34mm径のケースに、信頼性の高い自動巻きキャリバー3135を搭載しています。時代に左右されない端正な佇まいで、オンオフを問わず幅広く活躍します。

ロレックス オイスターパーペチュアルデイト 115200 SS 自動巻 M番

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販売価格(税込) 1,100,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアルデイト

通称 オイスターパーペチュアルデイト

型式 115200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 19.5cm

カラー 文字盤カラー: ブルー

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO GINZA

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。M番(2007-2008年ごろ製造)。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

日本人の腕元にも馴染みやすい34mm径は、知的なブルーダイヤルと相まってビジネスシーンにも好相性。3針＋デイト表示のモデルといえばデイトジャストを思い浮かべる方も多いかと思いますが、流通量が比較的少ない本モデルを選ぶことで、さりげなく個性を演出できます。オーバーホールと外装仕上げ済みです。（コメ兵 鳥居 真）

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