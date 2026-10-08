オリエントのスポーツコレクション「オリエント マコ」に、シリーズ初となるGMTモデル「オリエント マコ GMT」が加わった。ブラックのRN-BC0001B、グリーンのRN-BC0002E、ネイビーのRN-BC0003L、オレンジのRN-BC0004Yという4色のレギュラーモデル（各6万6,000円）に加え、ブルーグラデーションで世界4,000本限定モデルのRN-BC0005L（7万400円、日本国内400本）をラインナップ。

あわせて、GMT機能を持たない従来のオリエント マコにも新色が登場。ライトブルーとホワイトのレギュラーモデル、パープルグラデーションの2026年秋冬シーズン限定モデルだ。価格はいずれも4万8,400円。

待望のGMT機能を備えた「オリエント マコ GMT」

オリエント マコ GMTは、オリエント マコが受け継いできたダイバーデザインにGMT機能を加えた新作だ。通常の時針に加え、24時間で文字板を1周するGMT針を備え、2つのタイムゾーンを同時に表示できる。なお、20気圧の防水性能を持つが、ISO規格に準拠したダイバーズウオッチではない点は覚えておきたい。

GMT機構は、12時間針と24時間針が常に連動し、GMT針を単独では修正しない方式。24時間目盛りを刻んだ逆回転防止回転ベゼルを操作することで、第2時間帯を表示する。通常の時針で旅先のローカルタイムを示し、GMT針でホームタイムや別地域の時刻を確認するといった使い方が可能だ。

ベゼルは120ノッチで、表示板を2色に色分けした。文字板には、ルミナスライト（蓄光塗料）を塗布したバーインデックス、アロー型の時針、先端が分目盛りまで届く長い菱形の分針を配する。

限定モデルのRN-BC0005Lは、飛行機から眺めた空をイメージしたブルーグラデーション文字板が特徴だ。

ムーブメントは、このモデルのために開発した自社製の手巻き付き自動巻き「キャリバーF6P22」だ。パワーリザーブは40時間以上で、精度は日差+25秒～-15秒。裏ぶたにはドルフィンマークを刻み、RN-BC0005Lの裏ぶたには限定のシリアルナンバーも配した。

オリエント マコ GMT（RN-BC0001B／RN-BC0002E／RN-BC0003L／RN-BC0004Y／RN-BC0005L）

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦49.5×横42.8×厚さ13.4mm

風防：サファイアクリスタル

裏ぶた：スクリューバック、ドルフィンアイコン

防水性能：20気圧（ISO規格に準拠したダイバーズウオッチではない）

ムーブメント：手巻き付き自動巻き「キャリバーF6P22」

パワーリザーブ：40時間以上

精度：日差+25秒～-15秒

主な機能：GMT表示、日付表示、秒針停止、逆回転防止回転ベゼル

「オリエント マコ」に3つの新色

GMTモデルとともに、既存のオリエント マコにも3つの新作が。いずれもバーインデックスを配した文字板に放射目仕上げを施し、レギュラーモデルにはライトブルーとホワイト、2026年秋冬シーズン限定モデルにはパープルグラデーションを組み合わせた。

ライトブルーのRN-AA0824Lは、ブルー系のベゼルと文字板を合わせた爽やかなカラーリング。RN-AA0825Sはホワイト文字板を用い、金属の質感を生かした明るい表情に仕上げている。

RN-AA0827Vは、文字板の中心から外周へ色調が変化するパープルグラデーションが見どころ。販売期間は2026年9月25日から2027年3月末までを予定している。

オリエント マコ（RN-AA0824L／RN-AA0825S／RN-AA0827V）

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦46.8×横41.8×厚さ12.8mm

風防：サファイアクリスタル

裏ぶた：スクリューバック、ドルフィンアイコン

防水性能：20気圧（ISO規格に準拠したダイバーズウオッチではない）

ムーブメント：手巻き付き自動巻き「キャリバーF6922」

パワーリザーブ：40時間以上

精度：日差+25秒～-15秒

主な機能：曜日・日付表示、秒針停止、逆回転防止回転ベゼル

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