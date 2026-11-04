米Microsoftは11月3日（現地時間）、8GBメモリを搭載するWindows 11 PC向けに進めているパフォーマンス改善の進捗を公表した。メモリ圧縮の改善やバックグラウンド処理の抑制、主要アプリの最適化により、基本操作の応答性が最大20％向上し、複数アプリを使う社内テストでは一連の操作が最大40％高速になったとしている。

Microsoftは今年3月からWindows 11の品質改善を進めており、7月31日公開の進捗報告において、8GBメモリ搭載PCのパフォーマンス改善を年末に向けた重点項目に挙げていた。同社はこの取り組みを、「搭載メモリの有効活用」「負荷が高い状況での操作応答性の確保」「Windowsと主要アプリのメモリ使用量削減」の3つの柱で進めている。

今回示された応答性やメモリ使用量の改善は、2026年1月時点のビルドと、秋に公開されたWindows 11 バージョン26H2のビルドを比較した結果である。

応答性については、8GB搭載PCの診断データを基に、スタートメニューや検索、右クリック、「設定」、Snipping Tool、エクスプローラーの応答時間を測定した。利用者が求めた処理を一時的に優先し、操作中は検索インデックス作成などのバックグラウンド処理を抑えることで、負荷が高い状況でも応答性を確保している。

メモリ管理では、従来からある圧縮機能について、圧縮量やストレージへの退避・読み戻しのタイミングを8GB搭載PC向けに調整した。これにより、ストレージへ退避させる代わりに、従来より最大2GB多くの使用中データをメモリに保持できるようになった。開いたままのアプリやタブに戻った際の再読み込みが減少する。

Windowsと主要アプリ全体でも、メモリ使用量を削減した。Windows、Microsoft Edge、Microsoft 365アプリの改善により、同社のマルチタスク試験では、処理開始前から終了時までのコミット済みメモリの増加幅を最大900MB抑えた。このうち、Word、PowerPoint、Excel、Outlookの4アプリの改善による削減分は計360MBとしている。

使っていない機能によるメモリ消費も削減した。メモリ容量8GB以下のPCでは、ウィジェットを利用者が開いた時点で読み込む方式に変更し、閉じている間のメモリのコミット量を約200MB減らした。Edgeでは、非アクティブなタブをスリープ状態に移す標準の待機時間を、従来の2時間から15分に短縮した。

最大40％の高速化は、Snapdragon X Plus（8コア）と8GBメモリを備える同一のHP OmniBook 3で測定した結果である。Edgeの20個のタブ、4K動画、大容量のWord／PowerPoint／Excelファイル、Outlook、エクスプローラーを順に開き、すべて開いたままにする一連の操作の完了時間を、2026年1月時点のビルドと比較した。

最新の改善を利用する方法として、同社はWindows 11 バージョン26H2のビルド26300.9818以降への更新を案内している。一部の改善はアプリの更新やMicrosoft Store経由で提供されるため、Edge、Microsoft 365、Teamsも最新の状態にする必要がある。

今後は、検索とウィジェット、OneDriveとフォトでそれぞれWebエンジンを共有するなど、共通部品の重複を減らす取り組みを進める。WinUI 3を用いたアプリの起動高速化やメモリ削減、ハードウェア用に予約するメモリ量の最適化にも取り組む。