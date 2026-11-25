Windows Latestは2026年11月24日(現地時間)、「Microsoft admits one failed driver can bring down your PC, so it's replacing the ones for printers, audio and cameras with its own wherever it can on Windows 11, promising "fewer crashes and attack paths"」において、MicrosoftがWindows 11の安定性とセキュリティを高めるため、標準ドライバーの拡充を進めていると報じた。同社が11月17日から20日にかけて開催した年次イベント「Microsoft Ignite 2026」で、取り組みの詳細が明らかになったという。

Microsoftは2026年5月に、ハードウェアメーカーなどのパートナー企業と連携してWindowsドライバーの品質向上を図る取り組み「Driver Quality Initiative(DQI)」を発表している。

同社が公開している公式資料によると、DQIはアーキテクチャ、信頼性の確保、ライフサイクル、品質評価の4つを柱としている。

標準ドライバーの拡充はこの取り組みの一環であり、サードパーティ製ドライバーを一律に排除するものではない。共通機能をMicrosoftが管理する標準ドライバーに集約し、カーネルで動作する他社製コードを減らす狙いがある。

メーカー製ドライバーがWindows 11の安定性に影響する理由

カーネルモードで動作するドライバーは、OSのカーネルと同じアドレス空間を共有する。このため、ドライバーの不具合がOS全体のクラッシュにつながったり、セキュリティ上の脆弱性を生じさせたりする可能性がある。これに対し、ユーザーモードで動作するドライバーは、障害が発生した際の影響を局所化しやすい。

Windowsにはインボックスドライバーと呼ばれる標準搭載のドライバーが存在する。代表例は、Microsoft Basic Display Driverの「BasicDisplay.sys」、NVMeストレージ用の「stornvme.sys」、USB HID機器用の「hidusb.sys」、High Definition Audio用の「hdaudio.sys」などだ。対応する機器であれば、メーカー製ドライバーを別途導入しなくても基本機能を利用できる。

これらインボックスドライバーには、同じ種類(クラス)に属する機器をサポートする汎用的なドライバーが多く含まれる。このドライバーをクラスドライバーと呼び、Windowsでは主にMicrosoftが開発している。

しかし、クラスドライバーの機能は、各製品に共通の基本機能に限られるという課題がある。メーカー各社は他社製品との差別化のため特別な機能を実装することがあり、クラスドライバーでは対応できない場合がある。このような製品ではメーカーが専用ドライバーを提供するが、その品質はメーカー各社の技術力に依存する。

また、ドライバーの更新頻度やサポート期間はメーカーや製品によって異なる。Microsoftはドライバーの認証や品質要件の強化を進めているが、メーカーごとに異なる実装が存在することは、エコシステム全体の品質管理や更新対応を複雑にする要因となっている。

プリンタ、オーディオ、カメラの標準ドライバーを拡充

Microsoftはオーディオ向けのクラスドライバーとしてSDCA(SoundWire Device Class for Audio)への対応を進めている。Windows 11 バージョン25H2では、SDCAドライバーが標準搭載されている。I2Cの後継規格であるI3Cについても、新たなクラスドライバーの開発を進めている。

プリンタ向けドライバーではMicrosoftが管理する標準ドライバーへの移行が進んでおり、USB Ethernetについてもクラスドライバーによる更新が行われているという。

Microsoftがドライバーの共通化を進める背景には、Windowsの巨大なドライバーエコシステムがある。同社によれば、数千のパートナー企業が参加し、Windowsの利用環境全体で数万種類のドライバーファミリーが稼働している。メーカーごとに異なる実装を維持することは、品質管理や更新対応を複雑にする。

Microsoftが共通のクラスドライバーを管理すれば、同じ種類のハードウェアに一貫した実装を提供でき、更新管理も効率化できる。さらに、サードパーティ製コードが原因の システムクラッシュの削減も期待できる。

カーネルで動作する他社製ドライバーを削減へ

Microsoftのプリンシパルプログラムマネージャーを務めるKevin Sullivan氏は、Windowsデバイス向けドライバーを開発する企業に対し、可能な限りユーザーモードとクラスドライバーを利用するよう呼びかけた。カーネル内に残すドライバーにもセキュリティ強化策を適用するよう求めている。

ただし、メーカー独自のドライバーがすべて不要になるわけではない。ゲームコントローラーのライティング制御など、製品固有の機能を利用するには、専用ドライバーが必要になる場合がある。Microsoftの標準ドライバーだけですべての機能を提供することは難しく、メーカーには独自実装を選択する余地が残される。

一方、基本機能をWindows標準ドライバーで提供できれば、メーカーは独自ドライバーの開発や保守にかかる負担を軽減できる。Microsoftは標準ドライバーの対応範囲を広げ、メーカーに採用を促すことで、サードパーティ製カーネルコードの削減、システムクラッシュの抑制、攻撃経路の縮小、安全な更新管理を目指す方針だ。

企業のWindows 11運用管理への影響

MicrosoftはDQIを通じて、Windows Updateで配信するドライバーの管理についても改善を進めている。古くなったドライバーや品質に問題のあるドライバーの整理、配信対象の精緻化、不具合のあるドライバーが配信された際の迅速な復旧などに取り組む。

企業のIT管理者にとっては、ドライバーに起因する障害やセキュリティリスクの低減に加え、PCの更新管理の負担軽減も期待される。

Microsoftは企業のIT管理者に向けて、Microsoft Intuneを活用したドライバーの更新管理や、既知の脆弱性を持つドライバーをブロックするためのガイダンスを案内している。

現時点では、メーカー製ドライバーを一律に標準ドライバーに切り替える必要はない。企業では引き続き、利用する機器の互換性やドライバーの提供状況を確認しながら、適切な更新管理を行うことが重要だ。