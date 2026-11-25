Windows Latestが、「Microsoft cares about winning, not polish, admits its own engineering lead, and that’s why Teams is still less polished than Slack」において、Microsoftの製品やサービスで使い勝手の悪さや細かな不具合が残り続ける背景について、同社の現役・元従業員らの証言を交えて解説した。

議論の中心はMicrosoftのAzure MySQLのエンジニアリング部門を率いるSlava Akhmechet氏のXへの投稿だ。同氏はMicrosoftの事業規模の大きさや顧客重視の企業文化、製品の完成度よりも市場での勝利を優先する姿勢について、自身の経験をもとに説明している。

また、同社の事業規模が大きいがゆえに、経営陣の関心を引くには10億ドル以上の収益規模が必要だと説明した。Azureには約250のサービスがあるが、年間経常収益(ARR: Annual Recurring Revenue)が1億ドル規模のサービスでさえ、経営陣向けの資料では脚注にすら載らないという。

Microsoftの巨大な事業規模、年間経常収益1億ドルでも小規模

Windows Latestによると、Microsoftは2026年度年次報告書でAzureの売り上げ高が初めて1000億ドルを突破し、前年比41%増となったことを発表した。さらに、2026年度に88カ所のデータセンターを新設したとされる。これは約4.1日ごとに1か所の計算となる。

決算説明会で最高財務責任者(CFO: Chief Financial Officer)のAmy Hood氏は、顧客の需要が供給能力を上回り続けていると説明した。これはAkhmechet氏の「これだけデータセンターを建設しても、供給能力の制約が続いている」との説明と一致する。同氏は、Akhmechet氏の投稿からは、こうした事業規模の大きさが、経営陣の時間の配分や製品開発における優先順位にも影響していることがうかがえる。

一方、Akhmechet氏はMicrosoftの組織としての変革力も高く評価している。サイバー攻撃を受け、経営陣がセキュリティを優先する方針を打ち出した際には、約2週間で従業員の業務が変化したという。エンジニアの報酬をセキュリティへの取り組みと連動させ、各部門が開発ロードマップを見直すなど、20万人を超える従業員を抱える企業が短期間で方針を転換したことに驚きを示している。

大口顧客を優先？ Azure Portalの使い勝手を巡り議論

Akhmechet氏は、Microsoftが顧客のニーズを徹底して重視する企業文化を持つことも指摘した。その一例として、Azure Portalには改善の余地があり、容易に改善できるものの、同氏自身は顧客やパートナーからUIに関する苦情を聞いたことがないと説明した。

この主張に対しては、OpenRouterの共同創業者兼最高執行責任者(COO: Chief Operating Officer)を務めるChris Clark氏が反論した。同氏は繰り返しAzure Portalに関する苦情を伝えており、Microsoftのサポート担当者との間でも話題になっていると投稿。サブスクリプション、リージョン、リソースグループの関係がわかりにくいと指摘し、一部のプロジェクトを他社のクラウドサービスに移行したことも明かした。

Azure Portalの開発に携わった元Microsoft従業員で、現在はOpenAIに勤務するSergio Mattei氏も、開発当時から問題を指摘していたと投稿した。しかし、Akhmechet氏はこれらの問題の指摘に対し、「Walmartやコカ・コーラは気にしないので、全く問題ない」と述べた。この発言からは、大口顧客のニーズが製品改善の優先順位に大きく影響していることがうかがえる。

MicrosoftのDistinguished EngineerであるAdam Prout氏も、Azure Portal、Teams、Windowsのユーザー体験(UX: User eXperience)、WordのWeb UI、Azure DevOps、VS Codeなどに完成度の問題があると指摘した。同氏は、これらの製品の開発チームには、使い勝手の改善を求める顧客からの強い要求がないとの見方を示している。

製品の完成度より市場での勝利、Microsoft社内からも異論

Akhmechet氏は投稿の最後で、TeamsがSlackほど洗練されていない理由について、Microsoftが製品の細部の作り込みよりも市場で勝つことを重視しているためだとの見解を示した。

Microsoftで大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)の改良に携わった経験を持つAnant Goel氏は、Akhmechet氏が投稿した「Microsoftは製品の完成度をまったく気にしていない。Microsoftが重視しているのは勝つことであり、恐ろしいほどにそれに長けている」との主張に同意した。また、とあるリーダーから年間10億ドル以上の収益を生み出す見込みのないものは組織にとって時間の無駄だと告げられたことも明らかにした。

一方、Microsoftの製品開発に対するこうした見方については、社内から異なる意見も出ている。Azureのデザイナー、Favour Adeniyi氏は、チームが操作性の改善に取り組んでいると説明した。また、GitHubとMicrosoftで開発者エクスペリエンスを担当するMarlene Mhangami氏は投稿の一部に共感しながらも、一部の投稿には異議を唱えたとされる。

Akhmechet氏の投稿は、巨大な事業規模や顧客重視の企業文化、組織の変革力などをMicrosoftの競争力の源泉として評価するものだ。一方、これらの発言を巡る議論からは、利用者が求める製品の完成度と、事業上の優先順位との間にギャップが生じている可能性も浮かび上がる。

企業向けIT製品では、導入を決定する経営層やIT部門と、日常的に製品を利用する従業員とで、重視する機能や品質が異なることもある。企業がIT製品を選定する際には、機能や価格、セキュリティに加え、現場の操作性や改善要望に対するベンダーの対応も評価する必要がありそうだ。