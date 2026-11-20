Windowsで定期的にでるウワサに「次のWindows」がある。最近、次のWindowsに関するウワサがまた広がりはじめた。理由の1つは、開発の3年周期に関連して、新しいWindowsが出るというウワサで、名前は「Windows 12」だ。

2009年のWindows 7以来、Windowsの名称は、番号が使われた。「9」を飛ばしたが、2026年現在、Windows 11の名称が使われている。また、年一回というWindowsのアップデートから考えれば、来年も年後半まではWindows 11のままと考えられる。

Windowsの名前には、大きく3つのパターンがある（表01）。現在のWindows 11のように、最初のWindows Ver.1.01から続く、番号（バージョン）を使うもの。Windows 95やWindows 2000のように年号を使うもの。そして、Windows XP、Vistaのようにキーワードを使うものである。

なお、例外的な名前として「Windows/386」、「Windows/286」とCPU名を使う製品もあったが、のちにWindows 3.0に統合された。その他、「Windows for Workgroup」や「Tablet Windows」という製品名もあったが、製品版Windowsのバリエーションでしかなく、後継製品は出ても長続きしなかった。これらの製品が持っていた機能は、その後、通常版Windowsに機能が統合された。

Windowsに大きな改良があると、名称の変更が取り沙汰されるが、実際には、Windowsの名前と バージョンを区別する機能は別である。言い方を変えれば、Windowsの名前はおもにビジネス上の判断で付けられ、Windows自体のメジャー・バージョンは、技術的な理由から付けられる。

なので、Microsoftとしては、いつでも名前を変更できるし、改良（アップデート）たびに名前を変更する必要もない。

ただ、名前と技術がまったく独立しているわけではない。名前が変更されるとき、デスクトップの見た目も変更される。また、新規性を感じられる機能が搭載される場合もあるが、見た目の変更は名称変更に必須である。

世間的には、Windowsの名前が変更されると、Windowsが大きく進歩したように理解されているが、実際には、Windowsの進歩と名前は直接は関係なく、名称変更が計画され、新しいデスクトップデザインを含むOSビルドが作られる。

実際、Windows 11は、発表の直前まで、Windowsの将来バージョン（Windows InsiderのプレビューのDevチャンネル）として、Windows 10のデスクトップで公開されていた。そのバージョンがある日、タスクバーのアイコンが左寄せではなく、中央揃えになりWindows 11となった。また、Microsoftのイベントで、タスクバーがフローティングウィンドウのような形状（モニタの枠に接していない）でデモンストレーションが行われたこともあった。これから考えるに、デスクトップのデザインを変更することはそれほど難しいことではないだろう。

Windows 11という名前は当面続くと考えられる。Windows 10のサポートは終了したものの、実際には、延長サポートがまだ行われていること。Windows 11でサポートされるCPUが明示され、実質上CPUによるハードウェアの足切りが行われた。次のWindowsでも、同じように対象CPUを限定するには、Windows 11の対象外CPUのシェアが十分、下がるまで待つ必要がある。

次のWindowsが出るとすると、名前は「12」となるだろう。年号のパターンは、サーバーで使われていて、クライアントで使ってしまうと混乱が生ずる恐れがある。また、名称パターンは、失敗したVista以降、使われていない。となると、ハージョンを表す「12」が妥当である。「8」の次は「9」を飛ばして「10」としたが、「12」を飛ばした「Windows 13」は、さすがにありえないだろう。

今回のタイトルネタは、1995年のアメリカ映画「12モンキーズ」である。監督は、モンティパイソンのテリー・ギリアム。なお、早川書房から出ている同名の文庫本は、本作のノベライゼーションであり、原作ではない。サブスクリプションなどで、簡単に映画を見ることができる現在、何を書いてもネタバレになりやすいが、この作品を理解するポイントは「ループ」である。作品をほぼ同じ事を繰り返すループとして考えることで、違う解釈が見えてくる。