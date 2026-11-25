IBMとMicrosoft(マイクロソフト)はこのほど、業界固有の業務プロセスでAIエージェントを構築・運用・管理するエージェント型プラットフォーム「Imagine Enterprise」を発表した。IBM Consultingが持つ6000超の事前構築済みAIエージェント、アセットと業界知識に、MicrosoftのAI、データ、クラウド、セキュリティ技術を組み合わせる。まず金融、保険、小売業界向けに展開し、日本でも両社のFDE(Forward-Deployed Engineering)が企業への導入を支援する。

6000超のAIエージェントを企業固有の業務へ適用

Imagine Enterpriseは、企業がAIエージェントをゼロから開発したり、既存プラットフォームを置き換えたりせず、自社のデータや業務プロセス、既存システムと連携して利用できるよう設計した。セキュリティ、ID管理、AIガバナンス、統制機能もあらかじめ組み込み、特に金融など規制の厳しい業界で、人の専門知識とAIエージェントを組み合わせた業務変革を支援する。

IBM Consultingは、AI駆動型デリバリープラットフォーム「IBM Consulting Advantage」上で構築した6000超のAIエージェントやアセットと、これまでの導入経験、業界知識を提供する。企業は業界向けにあらかじめ開発された機能をベースに、自社固有の業務へAIエージェントを適用できる。

一方のMicrosoftは、企業全体でAIエージェントを安全に稼働させるための基盤を提供する。「Microsoft Foundry」「GitHub Copilot」「Microsoft Copilot Studio」がAIエージェントと企業システムの連携を担い、「Microsoft Fabric」「Microsoft 365」「Microsoft Entra」「Microsoft Purview」「Microsoft Defender」「Microsoft Azure」がデータ、ID、ガバナンス、セキュリティ、クラウド基盤を支える。

さらにIBM Consulting Advantageの「Process Studio」「Context Studio」「Advantage Core」を組み合わせ、企業内のデータや知識、業務コンテキストをAIエージェントへ接続するとともに、エージェントの設計、展開、ガバナンスまでを支援する。

プラットフォーム自体も、既存の企業システムやデータ基盤との共存を前提とする。企業は現在のIT資産を残しながら、小規模なAIエージェント導入から開始し、段階的に適用範囲を広げられるとしている。

日本でも両社のFDEが現場に入り本番実装を支援

日本ではIBM ConsultingとMicrosoft双方のFDEが企業のチームと連携し、日本企業固有の業務プロセスや既存システム、データ環境をふまえてAIエージェントを設計・実装する。実証実験から本番運用、企業全体への展開までを一貫して支援していく。

FDEは顧客企業の現場に入り、実際の業務やデータを理解しながらAIシステムの実装を進める役割を担う。今回の取り組みでは、単に共通のAIエージェントを提供するのではなく、企業固有のプロセスやルールに合わせて適用するための実装支援を組み合わせる。

業界向けフレームワークは金融サービス、保険、小売から提供を始める。今後は製造、エネルギー、公共、モビリティなどへの展開を想定している。

具体例として、金融テクノロジーや資産運用サービスを手がけるSEIが、両社とエージェント型AIの活用を検討している。重要な業務プロセスへのAI適用を進め、従業員や顧客への提供価値向上、事業成長につなげる考えだ。

Imagine Enterpriseは、IBM Consultingによる導入・運用サービスとして利用できるほか、共同イノベーションによる企業規模の実装、顧客企業が自ら管理・運用する方式にも対応する。