マイクロソフトは、2026年11月10日（米国時間）、2026年11月のセキュリティ更新プログラム（月例パッチ）を公開した。該当するソフトウェアはCVEベースで1094件である。今月も非常に多い。

図1 2026年11月のセキュリティ更新プログラム（月例パッチ）が公開された

マイクロソフトでは、セキュリティ更新プログラム、セキュリティアドバイザリに関する注意点として、以下をあげる。

新たに確認した脆弱性に対応した新しいセキュリティ更新プログラムは、以下の通り。

Windows 11 v26H2、v26H1、v25H2、v24H2、v23H2

緊急（リモートでコードの実行が可能）

v26H1：KB5132059

v26H2、v25H2、v24H2：KB5132061

v26H2、v25H2、v24H2ホットパッチ：KB5132043

v23H2：KB5131087

Windows 11 v26H2、v25H2、v24H2の更新プログラムであるKB5132061で対処される主な不具合は以下の通り。

［セキュリティ更新プログラム] 本更新プログラムには、セキュリティの強化が含まれている。セキュリティ脆弱性の詳細については、「セキュリティ更新プログラムガイド」を参照してほしい。

［セキュアブート] 本更新プログラムには、信頼性の高いデバイスを特定するためのデータが追加された。これにより、新しいセキュア ブート証明書を自動的に受け取ることができるデバイスの範囲が拡大した。今後数か月間にわたり、サポート対象のPCおよび管理されていないビジネス用デバイスに対して、Windows Updateを通じた証明書の展開が継続して行われる。

［オーディオ（既知の問題）] - 修正済み：最近のセキュリティ更新プログラムをインストールした後、USBオーディオ1.0デバイスが起動せず、デバイスマネージャーにエラーコード10が表示される場合がある問題が修正された。

［印刷] 修正済み：「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「プリンターとスキャナー」→「デバイスの追加」からActive Directoryに公開されているプリンターを追加しようとすると、エラー87「パラメーターが正しくありません」が発生して失敗する場合がある問題が修正された。この問題は2026年10月の更新プログラムで発生したものであり、通常、既存のプリンターや印刷処理には影響しない。

［セキュリティ] 本更新プログラムでは、非匿名接続においてクライアントがデフォルトでNTLMメッセージ署名を提供し、NTLMセキュリティを強化する。この変更により、NTLMリレー攻撃に対するリスクが軽減されるほか、署名を使用していない接続を特定するための監査が可能になる。詳細については、「WindowsにおけるNTLM署名のセキュリティ強化」を参照してほしい。

［日付と時刻] 本更新プログラムでは、キューバにおける2026年から2027年にかけての夏時間（DST）の延長期間に合わせて、夏時間のルールを調整する。キューバはUTC-04:00を維持し、2026年11月および2027年3月の切り替えは実施されない。2027年11月にUTC-05:00へ戻り、2028年からは通常の季節ごとのスケジュールが再開される。夏時間およびタイムゾーンに関する最新のガイダンスについては、「Daylight Saving Time & Time Zone Blog（夏時間とタイムゾーンに関するブログ）」を参照

［リモート デスクトップ] 2026年10月の非セキュリティ プレビュー更新プログラムを適用した後、証明書の不一致が原因でクライアント側でのリモートデスクトッププロトコル（RDP）接続が失敗する場合がある問題に対処した。

［Windows PowerShell] PowerShellスクリプトの署名および署名検証におけるエンコーディングの検証を厳格化し、セキュリティを強化した。その結果、無効なUTF-8エンコーディングを含むスクリプトは、以前は受け入れられていたものであっても、署名の検証に失敗する可能性がある。この問題を解決するには、該当するスクリプトを確認し、バイト順マーク（BOM）付きの有効なUTF-8エンコーディングで保存し直したうえで、再度署名を行ってほいい。詳細については、「署名付きPowerShellスクリプトのエンコーディングに関するガイダンス」を参照。

Windows Server 2025（Server Core installationを含む）

緊急（リモートでコードの実行が可能）

KB5131080

ホットパッチ：KB5131077

Windows Server 2022（Server Core installationを含む）

緊急（リモートでコードの実行が可能）

KB5131090

Windows Server 2019、2016（Server Core installationを含む）

緊急（リモートでコードの実行が可能）

Windows Server 2019：KB5131085

Windows Server 2016：KB5131291

Microsoft Office

緊急（リモートでコードの実行が可能）

セキュリティ更新プログラムの詳細については、https://learn.microsoft.com/officeupdates を参照してほしい。

Microsoft SharePoint

重要（リモートでコードの実行が可能）

セキュリティ更新プログラムの詳細については、https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates を参照してほしい。

Microsoft Exchange

緊急（リモートでコードの実行が可能）

セキュリティ更新プログラムの詳細については、https://learn.microsoft.com/exchange、Exchange Team Blog: Released: June 2026 Exchange Server Security Updatesを参照してほしい。

Microsoft SQL Server

重要（リモートでコードが実行される）

セキュリティ更新プログラムの詳細については、https://learn.microsoft.com/SQL を参照してほしい。

Microsoft Dynamics 365

重要（特権の昇格）

セキュリティ更新プログラムの詳細については、https://learn.microsoft.com/dynamics365 を参照してほしい。

Microsoft Azure

緊急（リモートでコードの実行が可能）

セキュリティ更新プログラムの詳細については、https://learn.microsoft.com/azure を参照してほしい。

Microsoft .NET

重要（リモートでコードが実行される）

セキュリティ更新プログラムの詳細については、https://learn.microsoft.com/dotnet を参照してほしい。

Microsoft Visual Studio

重要（リモートでコードが実行される）

セキュリティ更新プログラムの詳細については、https://learn.microsoft.com/visualstudio を参照してほしい。