Microsoftは、現在Windowsに標準として組み込まれているWindows PowerShellを非推奨とし、将来バージョンのWindowsでは、PowerShellを標準とすることを発表した。

・Windows PowerShell 5.1 の非推奨｜Microsoft Support

・PowerShell 7 is coming to Windows - PowerShell Team

Windows PowerShellとPowerShellの違いは、過去に記事を書いたのでここでは繰り返さない。

・窓辺の小石(217) The OS of the Double Shell

（表01）は、PowerShellとWindows PowerShellを簡単に比較したもの。基本的にPowerShellは、Windows PowerShellとほぼ互換性がある。コマンドラインインタプリタ（シェル）として利用する分には、非互換の部分は、ほとんど目立たないだろう。非互換の部分もあり、大規模なスクリプトなどでは問題になることがある。

PowerShellとWindows PowerShell交代の裏には、.NETと.NET Frameworkの交代がある（表02）。これまで、Windowsには、.NET Frameworkが標準として搭載されていた。

Microsoftのブログによれば、Windows 11 Ver.26H2は既定でWindows PowerShellが有効になっている最後のバージョンとなる。来年のアップデート（Ver.27H2か？）からは、PowerShellが有効となる。このことから、27H2には、.NETが標準搭載されることになる。なぜなら.NETがインストールされていなければ、PowerShellが動かないからだ。

Windows PowerShellは、オンデマンド配布のFOD機能で利用が可能になる。いつまでFODが有効になるのかはわからないが、当面の間、どうしてもWindows PowerShellでないと動かないスクリプトなどのためにFODが利用できる。

ユーザーレベルでは、とりあえず、PowerShellの最新版をインストールして、日常的に使うシェルをPowerShellに切り替えるといいだろう。PowerShellとWindows PowerShellは、利用するフォルダなども独立しており、Windows内で共存が可能だ。Windowsターミナルも2つを別のプロファイルとして扱う。

PowerShell 7を使うには、手動でインストールする必要がある。このときMSIXパッケージを利用すると、以後のアップデートはWindows Updateが自動的に行う。一番簡単な方法は、winget.exeを使う方法だ。以下のコマンドで最新のPowerShellのインストールが行える。

winget.exe install --id Microsoft.PowerShell --source winget

また、PowerShellは、エラーメッセージやヘルプメッセージが原則英語のままになる。以下のコマンドでメッセージを日本語化できるが、現状、大半のヘルプメッセージは、英語のままであるため、必ずしも設定する必要はない。

Update-Help -UICulture ja-JP -Force

ヘルプコマンドを使うより、コマンド名からインターネット検索したほうが簡単である。

今回のタイトルネタは、ダン・シモンズの「ハイペリオンの没落」（the Fall of Hyperion, 1990）である。同作は、ハイペリオンシリーズ4部作の2作目。作中、登場人物の物語が組み込まれた「箱物語」の形式を取り、主人公が18世紀の詩人ジョン・キーツの再生人格であるなど、舞台設定やエピソードなどはSFながら、「文学」を意識した作りになっている。