「AMD in Depth 2026」で公開された情報を引き続きお届けする。以前も説明した様に、Zen 6/6cベースのEPYCには、「Venice SP7/Venice SP8/Venice-X/Verano(Verano LP)」の4種類があり、これはコアには寄らない(つまりZen 6とZen 6cが混在している)訳だが、これをもう少し細かく説明してゆきたい(Photo01)。

Photo01:基本は7月の内容のおさらいであるが、“3 different IODs designed to cater to requirements”ということで、IODが3種類あることが改めて確認された

Venice SP7

まず一番メジャーであるSP7 Platformに対応した製品である。Venice SP7とあとVenice-Xがこれに属する形になる。特徴をまとめたのがこちら(Photo02)。

Photo02:128LaneのPCIeは、2 Socket構成の場合のOptionである

IODはDual構成になり、それぞれ4つずつのCCDを接続、さらにIOD同士も相互接続するという構成になっている。流石にスライドが細かすぎるので主要なポイントを列挙すると

SP7は新しい76mm×80mmのパッケージを利用

PCIe Gen6/CXL 3.1 x16を6本と、他にPCIe Gen4 x8を搭載。このうちPCIe Gen6については、うち3組を64Gbps Gen5 Infinity Fabricに利用可能

16chのDDR5 I/Fをサポート。RDIMMは8GT/sec、MRDIMMは12.8GT/secまでに対応。メモリは1DIMM/chに制限されるが、512GB 3DS RDIMMを利用した場合には1 Socketあたり最大8TBのメモリを搭載可能。

TDPは最大600W

といったあたりになる。

Chipletの構成をまとめたのがこちら(Photo03)。

ここでも2つのIOD同士の接続用のPHYが用意されており、なので連動して動作するようになってはいるが、“Split IOD Design”とあるので(そういう製品が企画されているかどうかは兎も角)技術的にはIODが1つでも動作する可能性がある。また今回、Die-to-Dieの接続はEFB(Elevated Fanout Bridge)を使っている事が明らかにされた。これはTSMCのCoWoSなどと異なる方式だ。Instinct MI250シリーズで採用した方式であり、SiliconベースのBridgeでお互いを接続するが、その周囲は銅ピラーを建ててパッケージ基板とと接続するという方式である。

毎度の方法だがAMDの提供するSocket SP7のパッケージCG(Photo01の右側など)から推定すると、仮にCoWoSなどを使った場合にはInterposer面積は50mm×38.5mmほどで1800平方mmを超えるので、CoWoS-Sで作る事ができるかどうかギリギリで、現実問題としてはCoWoS-Lの方が無難なのだろうが、そうなると有機パッケージ基板にSilicon Bridgeを埋め込むことになる。HBMを接続するとかならともかく、CCDとIODの接続は恐らくそこまで高速ではなく、であれば同じBridgeながらCoWoS-Lより遥かに安価に実現できるEFBの方が現実的、という判断だったのだろう。

Photo04はメモリ構成。最大4つまで分割してのNUMA構成が利用可能というのは従来までのEPYCと変わらない。気になるのはNSP1の場合で、この場合Memory AccessがIODを跨ぐことになるのだが、その場合のLatencyがどの程度なのかが現時点では判断できない。それにしても、NSP4の場合ですらDDR5-8000装着時にNSPあたり256secの帯域が利用できるので、まぁ十分と言えば十分なのかもしれないが。

ところで次のスライドが非常に興味深い。これはコア数とTDPの関係をまとめたものである。

SP7 PlatformはVenice SP7とVenice-Xの両方が含まれるわけだが、いわゆるAgentic AI向けなどは256coreで400W程度に抑える(当然その分動作周波数は下がる)が、効率だけ見るとこの400W動作が一番優れている。コアあたり1.2～2W程度の動作だ。そしてCloud向けなどはTDPを600Wに引き上げ、コアあたり1.7～3.5Wの動作となる。スループットを確保するならこの辺りが一番ベターな選択肢とされている。

この辺がVenice SP7で提供されるラインナップな訳だ。そして96coreで500/600W TDPなのがHPCとかHead Node向けで、こちらはコアあたり5～10W以上になる。ここはもうとにかく性能最優先というレンジであり効率は当然悪いのだが、面白いのはここにDesktopの文言まである事だ。このレンジではZen 6cは対応できない(こちら)で示したように、Zen 6cは最大4.1GHzまでしか動作周波数が上げられない)から必然的にZen 6コアになる訳で、改めてRyzenはZen 6ベースであることが図らずしも公開された格好になる。

ところで先程PCIeのレーン数についてちょっと触れたが、1 Socket及び2 Socketでの構成がこちら(Photo06)。

6対あるPCIe x16レーンの半分をInfinity FabricとしてSocket間接続するのがデフォルトであるが、この場合はSocketあたり3対、2 Socketでも6対になるのでx96レーンとなる。ただこの2PにはOptionがある。“2P Configuration”の図で、上側のSocket同士の相互接続をする部分に黄色の破線が示されているのが判るかと思う。これはSocket同士の相互接続は2対のInfinity Fabricで行い、余ったx16レーン×2をPCIeの接続として利用するという方式で、この場合は合計でx128レーンとなる、という仕組みだ(Photo07)。

ちなみに使い方として想定されているのがこちら(Photo08)。

Acceleratorをどの程度接続したいか、によって選び方が変わる格好だが、このスライドの2P側はx16が1組だけでCPU0とCPU1が繋がるという、前のスライドをいきなり否定するような構成例が出ているのが謎である。ちなみにInstinct MI450Xと接続する場合は、4組まとめてInstinct MI450Xの接続に利用するとの事であった(Photo09)。

Venice SP8

次にVenice SP8について。構成は以前こちらで示したが、こちらが詳細となる(Photo10)。Venice SP7と比較すると

パッケージサイズは62.5mm×80mm

MemoryがIODあたり4ch、全体で8chのサポートに削減。ただし2DIMM/channelの動作をサポートするため、最大メモリ容量はVenice SP7と変わらない。

IODあたりのPCIeはx64レーンで、1 Socket最大でx128レーンとなる。で、2 Socket構成の場合、Socket間のInfinity Fabricは2レーン構成のみとなる。つまりSocketあたりx96レーン、全体ではx192レーンが利用可能になる計算である。

TDPは最大400Wのみ。

CCDはZen 6 CCDは8つサポートされるが、Zen 6cは4 CCDのみとなる。まぁメモリがSP7の半分だから、コア数を無暗に増やしてもメモリ帯域的に追いつかないと考えられる。

Photo10:このVenice SP8、Zen 6世代Threadripper向けに最適な構成ではないかという気もする

といった辺りが主な違いとなる。改めてSP7とSP8を比較したのがこちら(Photo11)。SP7はCompute Intensiveな用途向け、SP8はI/O Intensiveな用途向けといった感じに考えるのが良さそうに思える。

Verano

CPUの最後がVeranoについてだが、こちらは製品投入がまだ先(2027年後半)という事もあってか詳細が明らかにされていない(そもそもSKU一覧も明確ではない)し、パッケージの情報も未公開である。そういう状況であるが、Chipletの構成に関する情報は出てきた(Photo13)。

特徴としては

Memory Controller Die(MCD)が別Chipletになった。6chのLPDDR5X用のI/F ChipletがIODごとに2つずつ接続される形になる。

IODはCCDを最大3つ接続できる。なので、最大コア数はZen 6cの場合で192core、Zen 6の場合で72coreとなる。ただ動作周波数は高めの設定で、Zen 6なら最大5.3GHz、Zen 6cなら4.1GHzのSKUが存在し、しかしTDPは500Wの設定である。

パッケージの名称はSB1となるらしい。

というあたりだ。

ちょっと謎なのは、以前の発表では最大112GbpsのxGMIを搭載という話だったのが、今回の資料では最大64Gbpsになっている事である。112Gbpsで接続すべきものが無くなったのか、何か技術的な問題で112Gbpsのサポートを諦めたのか、それとも他の理由なのか、詳細は不明である。