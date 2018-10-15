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お知らせ

「iPad Air」の最新情報・話題まとめ

アップル(Apple)のタブレット端末「iPad Air」のニュースやレビューを掲載。端末を使った体験記も。

2019年03月29日(金)

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Mac Fan 5月号発売！　特集は「Apple春の新製品どれも欲しいぞ！」

アップル 03/29 08:00

2019年03月28日(木)

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iPad miniとAirが復活、ラインアップ拡充に見るアップルの狙い - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 03/28 11:32

2019年03月19日(火)

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auも新型iPad AirとiPad miniを20日発売、3キャリア出揃う

携帯キャリア 03/19 19:41

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ソフトバンク「iPad mini」は65,520円～、「iPad Air」は74,880円～

携帯キャリア 03/19 18:09

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NTTドコモ、新型iPad AirとiPad miniを販売 - 20日から予約開始

携帯キャリア 03/19 16:06

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iPadがまた増えた! 現行5モデルをざっくり比較

アップル 03/19 14:48

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Apple Storeに新「iPad mini」「iPad Air」の純正アクセサリ

アップル 03/19 12:00

2019年03月18日(月)

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iPad Airが驚きの復活! 10.5インチ、A12 Bionic内蔵で54,800円から

アップル 03/18 22:39

2019年03月06日(水)

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KDDIがスマートドローンの用途別ソリューションの提供を開始

情報システム 03/06 16:35

2019年02月20日(水)

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iPad Air 2やXperia Tablet Z、旧型タブレットに掘り出し物

アップル 02/20 06:00

2018年11月27日(火)

Top

iPadを安く買うなら9.7型iPad Proがお買い得、Pencilも値下がり

iPhone 11/27 06:00

2018年11月10日(土)

Top

今週末も特価品続々、新旧iPadや最新EOS Kissの中古品が安い!

アップル 11/10 14:15

2018年08月17日(金)

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ディープコアが深層学習活用の病理診断ソフトのメドメインに出資

企業動向 08/17 11:23

2018年06月06日(水)

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AI配信予測機能が追加されたインフィード広告運用プラットフォーム

マーケティング 06/06 13:06

2018年03月27日(火)

Top

機械の目が見たセカイ　-コンピュータビジョンがつくるミライ 第50回 ディープラーニングの基礎(6) - 勾配法による学習

組み込み 03/27 09:18

2018年03月13日(火)

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DataRobotが最新機能と成功事例を紹介 - AIの民主化を推進

情報システム 03/13 11:02

2018年01月06日(土)

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大きな節目を迎えたApple(前編)、変化の年となった2017年を振り返る

iPhone 01/06 10:00

2017年12月22日(金)

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【年末企画】2017年ベスト買い物 - タブレット「10.5インチiPad Pro」

アップル 12/22 08:00

2017年08月12日(土)

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iPad復活、進化が問われるのは次の四半期 - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 08/12 15:31

2016年01月08日(金)

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Lightning接続・電源不要のテンキーレス日本語キーボード

周辺機器 01/08 10:13

2015年09月06日(日)

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新iPadはどうなる? - Appleスペシャルイベント直前予想

iPhone 09/06 15:30

2015年07月27日(月)

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東京メトロ、全駅でサービス向上を目的にiPadを導入

アップル 07/27 18:36

2015年05月01日(金)

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日本郵政、アップル、IBMが協力しiPadで高齢者向けサービスを提供

iPhone 05/01 11:10

2015年04月03日(金)

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AppleのiPad、米国での販売開始から5周年 - その変わらぬ好調ぶりの秘密は?

アップル 04/03 16:25

2015年03月09日(月)

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上海問屋、タブレットを好きな角度で固定できる回転式スタンド

周辺機器 03/09 16:13

2015年01月11日(日)

Top

サンコー、タブレットや大型スマホを固定できる車載ホルダー発売

スマホアクセサリー 01/11 09:00

2014年12月30日(火)

Top

タブレットってどう使ってる? 週に1度も使わない人が約3割 - マイナビニュース調査

その他ガジェット 12/30 10:00

2014年12月20日(土)

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ベルキン、iPad Air 2対応のBluetoothキーボードケース26日発売

スマホアクセサリー 12/20 10:30

2014年11月29日(土)

Top

フォーカル、メタル素材でオシャレなiPhone/iPad対応充電スタンド発売

スマホアクセサリー 11/29 12:33

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スペック、西陣織を使ってひとつずつ手作りされたiPadカバー発売

スマホアクセサリー 11/29 12:32

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