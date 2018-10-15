「iPad Air」の最新情報・話題まとめ
2019年03月29日(金)
Mac Fan 5月号発売！ 特集は「Apple春の新製品どれも欲しいぞ！」
アップル 03/29 08:00
2019年03月28日(木)
2019年03月19日(火)
auも新型iPad AirとiPad miniを20日発売、3キャリア出揃う
携帯キャリア 03/19 19:41
ソフトバンク「iPad mini」は65,520円～、「iPad Air」は74,880円～
携帯キャリア 03/19 18:09
NTTドコモ、新型iPad AirとiPad miniを販売 - 20日から予約開始
携帯キャリア 03/19 16:06
iPadがまた増えた! 現行5モデルをざっくり比較
アップル 03/19 14:48
Apple Storeに新「iPad mini」「iPad Air」の純正アクセサリ
アップル 03/19 12:00
2019年03月18日(月)
iPad Airが驚きの復活! 10.5インチ、A12 Bionic内蔵で54,800円から
アップル 03/18 22:39
2019年03月06日(水)
KDDIがスマートドローンの用途別ソリューションの提供を開始
情報システム 03/06 16:35
2019年02月20日(水)
iPad Air 2やXperia Tablet Z、旧型タブレットに掘り出し物
アップル 02/20 06:00
2018年11月27日(火)
iPadを安く買うなら9.7型iPad Proがお買い得、Pencilも値下がり
iPhone 11/27 06:00
2018年11月10日(土)
今週末も特価品続々、新旧iPadや最新EOS Kissの中古品が安い!
アップル 11/10 14:15
2018年08月17日(金)
ディープコアが深層学習活用の病理診断ソフトのメドメインに出資
企業動向 08/17 11:23
2018年06月06日(水)
AI配信予測機能が追加されたインフィード広告運用プラットフォーム
マーケティング 06/06 13:06
2018年03月27日(火)
2018年03月13日(火)
DataRobotが最新機能と成功事例を紹介 - AIの民主化を推進
情報システム 03/13 11:02
2018年01月06日(土)
大きな節目を迎えたApple(前編)、変化の年となった2017年を振り返る
iPhone 01/06 10:00
2017年12月22日(金)
【年末企画】2017年ベスト買い物 - タブレット「10.5インチiPad Pro」
アップル 12/22 08:00
2017年08月12日(土)
iPad復活、進化が問われるのは次の四半期 - 松村太郎のApple深読み・先読み
iPhone 08/12 15:31
2016年01月08日(金)
Lightning接続・電源不要のテンキーレス日本語キーボード
周辺機器 01/08 10:13
2015年09月06日(日)
新iPadはどうなる? - Appleスペシャルイベント直前予想
iPhone 09/06 15:30
2015年07月27日(月)
東京メトロ、全駅でサービス向上を目的にiPadを導入
アップル 07/27 18:36
2015年05月01日(金)
日本郵政、アップル、IBMが協力しiPadで高齢者向けサービスを提供
iPhone 05/01 11:10
2015年04月03日(金)
AppleのiPad、米国での販売開始から5周年 - その変わらぬ好調ぶりの秘密は?
アップル 04/03 16:25
2015年03月09日(月)
上海問屋、タブレットを好きな角度で固定できる回転式スタンド
周辺機器 03/09 16:13
2015年01月11日(日)
サンコー、タブレットや大型スマホを固定できる車載ホルダー発売
スマホアクセサリー 01/11 09:00
2014年12月30日(火)
タブレットってどう使ってる? 週に1度も使わない人が約3割 - マイナビニュース調査
その他ガジェット 12/30 10:00
2014年12月20日(土)
ベルキン、iPad Air 2対応のBluetoothキーボードケース26日発売
スマホアクセサリー 12/20 10:30
2014年11月29日(土)
フォーカル、メタル素材でオシャレなiPhone/iPad対応充電スタンド発売
スマホアクセサリー 11/29 12:33
スペック、西陣織を使ってひとつずつ手作りされたiPadカバー発売
スマホアクセサリー 11/29 12:32
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