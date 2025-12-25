iPadOS 26では、まったく新しいウインドウシステムが導入されました。「ウインドウ表示アプリ」というモードを選択すると、アプリのウインドウサイズを自由に変更したり、表示場所を柔軟に調整したり、一度により多くのウインドウを開いたりすることができます。これにより、まるでMacのように1つの画面にたくさんのアプリを並べて効率的に作業することが可能です。

飛躍的な進化を遂げたマルチタスキング

iPadOS 26の新機能の中でも大きな目玉と言えるのが、新しいウインドウシステムの導入です。ウインドウシステムとは、簡単に言えば「ウインドウを表示・操作するための仕組み」のこと。

「設定」アプリを開いて［マルチタスクとジェスチャ］を選択すると、「フルスクリーンアプリ」「ステージマネージャ」に加えて、新たに「ウインドウ表示アプリ」という項目が追加され、初期状態で有効になっています。

この新しいウインドウシステムの大きな特徴は、アプリウインドウの操作・整理・切り替えがよりスムーズに行える点です。

iPadで複数のアプリを同時に使い分けながら作業する、いわゆる「マルチタスク」にもっとも適した仕組みであるため、iPadをMacのように使いたいならば、ぜひ使い方をしっかりマスターしておきましょう。

iPadOS 26では「設定」アプリの［マルチタスクとジェスチャ］から3つのウインドウシステムを選ぶことができます

「ウインドウ表示アプリ」の基本的な使い方

では、新しい「ウインドウ表示アプリ」の基本的な使い方を説明していきます。これまで一画面に1つのアプリをフルスクリーン表示して使っていた人は最初は戸惑うかもしれませんが、しばらく使えば徐々に慣れていくはずです。

なお、以下で説明する方法は、指先による操作でも、トラックパッドやマウスを使用したポインタ操作でもどちらも行うことができます。

ウインドウのサイズを変更する





ウインドウ上部をドラッグすると自由な位置に移動できます

別のアプリを起動する

タイル表示にする





ウインドウを画面の端に向けてフリックすると自動的にタイル表示にできます

マルチタスクで作業する

1画面に表示できるアプリの数の上限はiPadのモデルによって異なります。M1搭載のiPad 11インチでは12個のアプリを開けました

開いているアプリをすべて見る

すべてのアプリを最小化する

同じアプリのウインドウを新規ウインドウとして開く

ユーザの好みに合わせて使い方を選べる

iPadはこれまでも、「ステージマネージャ」や「Split View」、「Slide Over」といった機能を通じて、一定のマルチタスキングを実現してきました。

しかし、ステージマネージャでは1画面に表示できるアプリが最大4つまでに制限されていたほか、ウインドウのサイズ変更や表示位置にも制約があり、さらに対応機種も限られていました。

その一方で、新しい「ウインドウ表示アプリ」では、より多くのアプリウインドウを、より自由かつ直感的に操作できます。しかも、iPadOS 26に対応するすべてのiPadで利用可能です。実際に試してみると、特にトラックパッドやマウスを使っている人ほど、iPadをまるでMacのように扱えるようになり、その進化を強く実感できるはずです。

また、この新しい「ウインドウ表示アプリ」では、アプリをフルスクリーン表示中に画面上部中央から下にスワイプするとメニューバーが現れ、各機能へ素早くアクセスして操作を実行できます。さらに、マウスのポインター形状も従来の円形から矢印型に変更されており、こうした細部からもiPadがよりMacに近づいたことがわかります。

とはいえ、新しいウインドウシステムが導入されたからといって、iPad誕生以来の大きな特徴である“シンプルさ”が失われたわけではありません。「ウインドウ表示アプリ」でも従来のようにアプリをフルスクリーンで利用できますし、必要に応じて「設定」メニューから「フルスクリーンアプリ」モードへ切り替えることも可能です。ユーザの使い方に合わせて従来のiPadのようにも、Macのようにも使える点が一番の大きな価値なのです。