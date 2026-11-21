正真正銘自分が撮影した写真であるにもかかわらず、検出サイトで確認したら「SynthID」が見つかったのですね? iOS 27.2で導入された不可視の電子透かし技術「SynthID」がどのような状況で検出されるのかは、あまり知られていないかもしれません。

iOS 27.2以降のiPhoneでは、Image Playgroundで作成した画像にくわえ、AIの力を借り写真アプリで加工・編集した画像にSynthIDが埋め込まれます。前者は人間の指示内容(プロンプト)を受け画像をゼロから作成するという傾向の強いアプリで、SynthIDが埋め込まれることは容易に想像できますが、後者の写真アプリを使った加工・編集も対象になる点は注意が必要です。

写真アプリでは、単純なトリミング/切り取りや縦横比の調整程度の改変では、SynthIDが埋め込まれることはありません。AIを使い不要物を取り除くクリーンアップ機能にしても、小さなゴミを取り除く程度であればSynthIDは埋め込まれず、SynthID DetectorなどのSynthID検出サイトで調べても反応することはありません。

しかし、写真アプリに用意されているツールのうち、視点/カメラ位置を撮影後に変更する「リフレーム」と、オリジナル画像の外側に新しい領域を継ぎ足し画角と範囲を広げる「拡張」については、AIの機能を利用した場合SynthIDが埋め込まれます。クリーンアップについても、広範囲を修正するとSynthIDが埋め込まれることがあります。

SynthIDは画像を構成する画素自体に信号が埋め込まれるため、加工した画像にフィルター処理を施しても、スクリーンショットを撮影し別ファイルとして保存しても、SNSへ投稿するなどして画像の再圧縮を行っても、失われることはありません。SynthIDが検出されることで不都合が生じる場合は、あらかじめ作成しておいた複製を加工対象にしましょう。