圧倒的な通信速度と遅延の低さが特長の第5世代移動通信ネットワーク「5G」。iPhone 12シリーズ以降のモデルでサポートされ、日本では2020年の商用サービス開始から利用が本格化されています。

その5Gネットワークは、ノン・スタンドアローン(NSA)とスタンドアローン(SA)の2系統に分けることができます。前者は1世代前・4Gのコア装置と5Gの基地局を組み合わせて運用されますが、5G専用の通信機器で構成される後者は5Gネットワークとして独立しており、4Gが混雑していてもその影響を受けることなく快適に通信できる利点があります。

2026年11月現在、国内の主要キャリアは5G SAをオプションとして提供しています。iPhoneを5G SAの端末として利用する場合には、キャリアに申し込みをしたうえで、端末のモバイルネットワークを5G SAに設定しなければなりません。iPhoneの場合、「設定」→「モバイル通信」→「モバイルデータ通信のオプション」→「音声通話とデータ」の順に画面を開き、5Gオートまたは5Gオンを選択したうえで「5Gスタンドアローン」スイッチをオンにします。

しかし、5G SAネットワークに障害が発生した場合、データ通信やSMSが利用できなくなることがあります。実際、2026年11月にドコモで発生した通信障害の原因は、5G SA契約者を収容する交換機への通信の集中とされています。障害への暫定的な対処策としてネットワーク設定を手動で4Gに変更するよう促されたのは、5G SAから5G NSAへは自動的に切り替えられないことが理由です。

自分のiPhoneが「5G SA」に接続されているかどうかは、ソフトバンク以外のキャリアは見分けがつきにくいため、電話アプリで「3001#12345#」にダイヤルし、フィールドテストモードで確認します。5G専用のバンド番号には、先頭に「n」が付くのでわかりますよ。