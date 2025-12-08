iPadOS 26では、「ファイル」アプリが大きく進化しました。フォルダの色やアイコンを自由にカスタマイズできるほか、よく使うフォルダをDockに登録したり、ファイルを開く際のデフォルトアプリを設定したりすることが可能です。リスト表示もより見やすくなり、Macに近い感覚で操作できるようになりました。これまで以上に快適になった「ファイル」アプリの新機能を、順にチェックしていきましょう。

フォルダの色やアイコンのカスタマイズが可能に

iPadOS 26の「ファイル」アプリのもっとも大きな変更点は、フォルダの色やアイコンを自由にカスタマイズできるようになったことです。

フォルダを長押しすると表示される［フォルダとタグをカスタマイズ］を選ぶと専用のカスタマイズ画面が開き、［タグ］をタップすることで、好みの色を選んでフォルダに適用できます。

さらに、［タグ］の下に並ぶアイコンや［絵文字］ボタンから好きな絵文字を選び、フォルダのアイコンとして設定することも可能です。

重要なフォルダやよく使うフォルダを自分好みにデザインしておけば、ひと目で判別しやすくなります。また、こうしてカスタマイズしたフォルダは、同じAppleアカウントに紐づくMacやiPhoneにも自動で同期されるため、どのデバイスでも統一された見やすさで利用できます。

フォルダのカスタマイズ画面が表示されます

よく使うフォルダをDockに登録できる

iPadOS 26の「ファイル」アプリでは、フォルダをDockに追加できるようにもなりました。よく使うフォルダをDockに置いておけば、ファイルへ一段と素早くアクセスできます。

追加方法は簡単で、「ファイル」アプリからフォルダをドラッグしてDockにドロップするだけです。

フォルダをドラッグしてもDockがうまく表示されない場合は、「ファイル」アプリのウインドウを縮小してDockを表示した状態でドラッグするか、フォルダを長押しして表示されるメニューから［追加］→［Dock］（または［Dockに追加］）を選びましょう。

Dockに追加したフォルダをタップすると、中のファイルやフォルダが扇状（Fan）に広がり、素早くアクセスできます。たとえば「メール」アプリにファイルを添付する際などに便利なほか、ファイルをDock上のフォルダへドラッグして追加することも可能です。

なお、Dockに追加されたフォルダを長押しすれば表示方法を扇状（Fan）からグリッド上（Grid）に変更したり、ファイルの並び順序を変更したり、Dockから削除したりすることができます。

ファイルを開くアプリを指定できる

ファイルを開くアプリを選択できるようになったのも、新しい「ファイル」アプリの注目ポイントです。ファイルを長押しすると［このアプリで開く］というメニューが表示され、そこから使用するアプリを選ぶことができます。

これまでは「ファイル」アプリで特定のファイルをタップすると、対応するデフォルトアプリで自動的に開かれていました。また、サードパーティー製アプリで開きたい場合は、共有メニューを開いてアプリを選択する必要がありましたが、iPadOS 26ではもはやその必要がありません。

また、ファイルを常に開くアプリを指定しておくこともできます。ファイルを長押しして［情報を見る］をタップすると［常にこのアプリケーションで開く］が表示されるので、ここからデフォルトアプリを変更できます。これにより、次回からその種別のファイルをタップすると、自動的にそのアプリで開くようになります。

リスト表示で列幅の変更やツリー表示が可能に

最後に、iPadOS 26の「ファイル」アプリでは、リスト表示もさらに使いやすくなっています。

大きな変更点としては、リストの上部に表示される［名前］［変更日］［最後に開いた日］といった項目の幅を、ドラッグで自由に調整できるようになったこと。これにより、［名前］の幅を広くしてファイル名を見やすくしたり、各項目の幅を狭めてより多くの情報を一覧表示したりと、自分の使いやすい表示にカスタマイズできます。

加えて、フォルダのツリー表示と折り畳み機能も追加されています。これまではフォルダの中身を確認するために何度もタップして階層を移動する必要があり、深い階層にあるファイルを探すのは手間でした。

しかしiPadOS 26の「ファイル」アプリではフォルダがツリー状に表示されるため、階層内のフォルダやファイルを一目で確認できます。また、不要なフォルダは折り畳んで表示を隠すことも可能で、目的のファイルをよりスムーズに見つけられるようになっています。