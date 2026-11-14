iOS 27.2でついに日本語対応を果たした「Siri AI」。Siriアプリで指示内容(プロンプト)の履歴を確認できるようになるなど、従来のSiriおよびApple Intelligenceから大きな進化を遂げています。

Siri AIはいろいろな場面で力を発揮しますが、誰でもかんたんに使えて活用範囲が広いという点で「カメラアプリとの統合」は要注目です。カメラが捉えた目の前のもの、動植物や工業製品、絵画や彫像などの芸術作品、紙に書かれた文章に至るまで、被写体を即座に認識しAIの機能で適切に回答してくれます。

このカメラとSiri AIの統合は、iOS 18.2で登場したビジュアルインテリジェンスが進化したものです。ビジュアルインテリジェンスはカメラコントロールボタンで専用画面を起動していましたが、iOS 27.2ではカメラアプリで「SIRI」タブを選択しても同じことができます。もはやビジュアルインテリジェンスとカメラアプリを使いわける必要はありません。

使いかたはかんたん。調べ物をする場合は、カメラコントロールボタンの長押し、またはカメラアプリで「SIRI」タブを選択してから、「日」を丸くしたようなボタンをタップすればOKです。インターネットに接続していることが条件ですが、被写体が何なのかSiriがすぐに答えを見つけてくれるはずです。

細かい指示(プロンプト)を出す場合は、カメラアプリで対象の被写体が映るようにiPhoneを構え、サイドボタン長押しでSiri AIを起動し口頭で指示します。紙に書かれた数式を計算する、ポスターにあるイベントスケジュールをカレンダーアプリにイベントとして登録する、目の前にある料理のカロリー値を概算するなど、Siri AIならではの働きをしてくれるはずですよ。