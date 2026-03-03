Appleは3月2日（米国時間）、M4チップを搭載した新しい「iPad Air」を発表した。

11インチと13インチの2サイズ展開で、価格は11インチのWi-Fiモデルが98,800円（税込）から、Wi-Fi + Cellularモデルが124,800円（同）から。13インチはWi-Fiモデルが128,800円（税込）から、Wi-Fi + Cellularモデルが154,800円（同）からである。カラーバリエーションは、スペースグレイ、ブルー、パープル、スターライトの4色。3月4日に予約受付を開始し、3月11日に発売する。

M4チップは第2世代の3nmプロセスを採用し、レイトレーシング対応などグラフィック性能が進化したM3の性能を底上げさせた。特にマルチコア性能とNeural EngineによるAI処理性能が向上している。

M4搭載iPad Airは、M3搭載iPad Airより50％大きい12GBのユニファイドメモリを備え、メモリ帯域幅は120GB/sである（M3は100GB/s）。性能面では、M1搭載iPad Air比で最大2.3倍、M3搭載iPad Air比で最大30％高速としている。

通信機能も強化された。Apple設計のワイヤレスネットワークチップ「N1」を搭載し、Wi-Fi 7、Bluetooth 6、Threadをサポートする。Wi‑Fi + CellularモデルにはApple設計のモデム「C1X」を採用した。M3モデルに搭載されていたQualcomm製モデムと比較して、モバイル通信性能は最大50％向上し、セルラー通信利用時のモデム消費電力は最大30％低減するとしている。

ディスプレイ、ストレージ容量（128GB/ 256GB/ 512GB/ 1TB）、カメラなどのスペックは前世代からほぼ変わっていない。ディスプレイは、11インチモデルが 2360ｘ1640ピクセル（264ppi）、13インチモデルが2732ｘ2048ピクセル（264ppi）のLiquid Retinaを採用する。背面および前面カメラはいずれも12MP。前面カメラはビデオ通話時に被写体を中央に保つ「センターフレーム」に対応する。生体認証はTouch IDだ。

本体サイズは、11インチモデルが247.6×178.5×6.1mm、重量はWi‑Fiモデルが464g、Wi‑Fi + Cellularモデルが465g。13インチモデルは280.6×214.9×6.1mm、重量はWi‑Fiモデルが616g、Wi‑Fi + Cellularモデルが617g。筐体寸法および重量は前世代モデルとほぼ同等である。

アクセサリ類は、「Apple Pencil Pro」および「Apple Pencil（USB‑C）」、トラックパッドと14キーのファンクション列を備えた「Magic Keyboard」（ホワイト、ブラック）を利用できる。