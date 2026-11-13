iPhoneでの顔認証、つまりFace IDによる顔認証ができなくなったのですね? iPhone X以降のほとんどのモデルで採用されているFace IDは、iPhoneの画面を見るだけで本人確認が行われ、ロック解除やApple Payの支払い確認、アプリのパスワード自動入力といった処理を一瞬で完了できますから、使えないとなると困ってしまいます。

顔認証出来なくなった場合には、TrueDepthカメラシステムの故障・不具合を疑ってみましょう。「設定」→「FaceIDとパスコード」の順に画面を開き、「TrueDepthカメラで問題が検出されました。Face IDが無効になっています」と表示されたら、TrueDepthカメラシステムに何らかの問題が生じていることは確実です。

TrueDepthカメラシステムは、iPhoneのディスプレイ上部・ダイナミックアイランド周辺に搭載されている、フロントカメラとセンサー群で構成されています。自撮りのとき使うフロントカメラにくわえ、ドットプロジェクタや赤外線センサー、近接センサーや環境光センサーなどの働きにより、本人確認という重要な役割を果たします。

iPhoneを落下させたり水没させたりすると、それらのパーツに何らかの問題が生じることがあります。パーツすべてがTrueDepthカメラシステムの構成要素ですから、どれか1つに物理的な障害が発生すれば、修理に出してそのパーツを交換しないかぎりFace IDが使えるようにはなりません。

Face IDをリセットする、iPhoneを再起動する、といった処理でTrueDepthカメラシステムが回復することもありますが、物理的な故障の場合は修理する以外手の打ちようがありません。Apple Storeなどしかるべき店舗に修理を依頼しましょう。