iPadのOSは、iPhoneやMacと同じく毎年9月にアップデートされ、対象となる端末のユーザーは無料で使用することができます。今年も9月に新バージョン「iPadOS 26」のリリースが見込まれています。ここではiPadお絵描き勢にとって注目のポイントを紹介していきます。

今回は、パソコンと同じようにサイズや配置がフリーな、新しいウィンドウ表示の機能です。複数のアプリを同時に開いて、並べて表示したり、配置やサイズを調整することができ、資料写真やアイデアメモを見ながら描くのに最適です。

＊この記事ではiPadOS 26 パブリックベータ版での機能を紹介しています。正式なリリース版とは一部機能・表示が異なる場合があります。

複数のウィンドウを自由に配置できる

iPadのアプリ画面はこれまで、全画面・Split View（2分割）・Slide Over（重ねる）の3種類で、表示サイズもパターンが限られていました。iPadOS 26では新しく、サイズも表示位置も自由に動かせるようになりました。

さらに、Safariやメモなどは複数のウィンドウを同時に開いて並べることが可能。資料を並べて見比べたい場合にも便利です。

アプリを閉じる・隠す・全画面に戻すには、左上の［…］を操作します。

2・3・4分割のタイル表示ができる

ウィンドウ配置をスッキリ整理したい時は、上下左右に寄せたり、画面に合わせてタイル表示にするなどの配置メニューが便利です。

開いているウィンドウを瞬時に一覧できる

たくさんのウィンドウを開くと、使いたいアプリを手前に持ってくるのに手間がかかります。そんな時は下から上へスワイプして静止すると、瞬時に一覧できます。Macユーザーにはお馴染みの「Exposé（エクスポゼ）」です。