Appleが、この時期恒例の学割キャンペーン「新学期を始めようキャンペーン」を開始しました。学生や教職員がMacBookやiPadなどの対象製品を購入すると、Apple Gift Cardをプレゼントします。去年と比べて、Apple Gift Cardの金額がアップしました。学生や教職員は、もともと割安な学割価格で購入できるので、さらにApple Gift Cardがもらえるこの時期だけのおトクなチャンスとなります。

今回のキャンペーンの対象製品とギフトカードの金額は以下の通りです。昨年のギフトカード金額は、Macが22,000円、iPadが15,000円だったので、大幅にアップしました。

製品ジャンル 対象製品 ギフトカード金額 Mac MacBook Pro 24,000円 MacBook Air iMac iPad iPad Pro 19,000円 iPad Air

キャンペーンの対象となるのは、全国のアップルストアやオンラインのアップルストアで購入した商品。キャンペーン期間は1月29日～4月8日。キャンペーンの対象となるのは、大学、高等専門学校、専門学校の学生、これらの学校への進学が決まった生徒、大学受験予備校に在籍する学生、小・中・高・大学・専門学校の教職員。さらに、PTAの役員として活動中、もしくは選出され活動が決定した人も含まれます。