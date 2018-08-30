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お知らせ

「日本エイサー」の最新情報・話題まとめ

PC・周辺機器ベンダーの日本エイサーに関する最新情報。

2019年03月22日(金)

Top

【2019年版】おすすめゲーミングディスプレイ8選 - FPSなど用途別に選び方を解説

PCゲーミング 03/22 18:00

2019年03月12日(火)

Top

日本エイサー、約10万円のハイコスパな15.6型ノートPC

PC本体 03/12 17:11

2019年03月07日(木)

Top

日本エイサー、最新世代のWindows Mixed Realityヘッドセット

周辺機器 03/07 20:52

2019年03月05日(火)

Top

日本エイサー、15.6型で990gと14型で970gの軽量ノートPC「Swift 5」

PC本体 03/05 13:55

Top

日本エイサー、13.3型サイズに14型液晶を搭載した「Swift 3」

PC本体 03/05 13:51

2019年01月22日(火)

Top

日本エイサー、GTX 1050 Tiと144Hz液晶搭載の15.6型ゲーミングノートPC

PCゲーミング 01/22 14:59

2019年01月16日(水)

Top

日本エイサー、360度回転液晶の11.6型コンバーチブルノートPC

PC本体 01/16 15:44

Top

日本エイサー、マグネット式キーボード付属の12型2in1 PC

PC本体 01/16 15:29

2019年01月07日(月)

Top

Acer、Chromebook向けAPUを搭載した15.6型ノートPC

PC本体 01/07 15:27

Top

Acerから重さ890g、厚み1cm以下の14型ノートPC「Swift 7」

PC本体 01/07 14:21

2018年12月12日(水)

Top

日本エイサー、LTEモデルなど11.6型Chrome Book

PC本体 12/12 12:00

Top

日本エイサー、ワコム製のEMRペンが付属する9.7型タブレット

PC本体 12/12 12:00

Top

日本エイサー、Chrome OS採用のウルトラコンパクトデスクトップPC

PC本体 12/12 12:00

2018年11月20日(火)

Top

日本エイサー、最速0.5msの応答速度を実現したゲーミング液晶7モデル

PCゲーミング 11/20 14:59

Top

日本エイサー、Optanaメモリ搭載の15.6型ゲーミングノートPC

PCゲーミング 11/20 14:16

2018年11月14日(水)

Top

日本エイサーの上新電機限定モデル、15.6型ゲーミングノートなど

PCゲーミング 11/14 19:14

2018年10月31日(水)

Top

日本エイサー、eスポーツトーナメント「Predator League 2019」

キャンペーン / イベント 10/31 18:22

2018年10月23日(火)

Top

日本エイサー、小型軽量の高画質4K UHDプロジェクタ

周辺機器 10/23 15:14

Top

日本エイサー、Core i9-8950HKとGTX 1070搭載の17型ゲーミングノート

PCゲーミング 10/23 14:43

2018年10月09日(火)

Top

日本エイサー、21.5型で税別18,000円前後からの狭額フルHD液晶

周辺機器 10/09 15:15

2018年10月02日(火)

Top

日本エイサーが約970gの軽量14型ノートPC、Office 2016も搭載

PC本体 10/02 13:19

2018年09月25日(火)

Top

日本エイサー、特別デザインのゲーミングノートPCを30台限定販売

PCゲーミング 09/25 14:38

2018年09月19日(水)

Top

日本エイサー、144Hz駆動でHDR10対応の湾曲液晶 - 27型と31.5型

PCゲーミング 09/19 16:11

2018年08月31日(金)

Top

山田祥平のニュース羅針盤 第140回 Acerの新「Swift 5」にショックを受ける

パソコン 08/31 06:00

2018年08月30日(木)

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ゲーミングチェアー? いいえ「コックピット」です - IFA 2018

PCゲーミング 08/30 12:00

Top

Acer、ゲーミングPCブランド「Predator」から尖りまくりの新製品群 - IFA 2018

PCゲーミング 08/30 11:39

Top

Acer、15.6型タッチ液晶で990gの「Swift 5」などノートPCを多数発表 - IFA 2018

PC本体 08/30 11:08

2018年08月23日(木)

Top

日本エイサー、パスポートサイズのバッテリ内蔵LEDプロジェクター

周辺機器 08/23 14:58

2018年08月22日(水)

Top

日本エイサー、4K対応や最大165Hz表示など27型ゲーミング液晶2機種

PCゲーミング 08/22 14:03

2018年07月24日(火)

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日本エイサー、「Acer Nitro」に第8世代Intel Core搭載のタワーモデル

PCゲーミング 07/24 17:46

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