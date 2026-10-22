日本エイサーは10月21日、クリエイター向けモニター「ProDesigner」シリーズの新製品として、31.5型6K液晶「PE320QXTbmiiphcuzx」と27型5K液晶「PE270XTbmiiphcuzx」を発売した。

両製品とも光沢IPSパネルを採用し、31.5型モデルは6,016×3,384ドット、27型モデルは5,120×2,880ドットの高解像度表示に対応するクリエイティブ向けモニター製品。Adobe RGBおよびDCI-P3をそれぞれ99%カバーし、色精度はΔE＜1。Calman認証やVESA DisplayHDR 600にも対応し、写真編集や映像制作などを想定する。

また10点マルチタッチに対応し、4,096段階の筆圧検知と±50度の傾き検知が可能なアクティブスタイラスペンを標準で付属する。パームリジェクションにも対応しており、画面に手を置きながら描画できる。付属スタンドは上方向に60度までチルトでき、画面を大きく倒してペン入力しやすい姿勢に調整可能。

インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4、最大90WのUSB PD給電に対応するUSB Type-Cなどを装備。HDMI接続では高解像度時に30Hzでの画面表示しか行えないため、DisplayPortかUSB Type-C接続が推奨されている。KVMスイッチやPIP/PBP機能も備え、複数のPCでキーボードやマウスを共有できる。そのほか、約800万画素のWebカメラや5W+5Wのステレオスピーカーを内蔵する。