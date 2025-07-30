日本エイサーの公式オンラインストアで大型セール「Acer Day」が開催中だ。「Acer Day」は、ブランド名の由来である Eight（エイト）とThird（サード）にちなんだ8月3日を起点として始まったイベントで、2025年で9回目の開催となる。2025年の開催期間は8月22日11時59分（AM）まで。
Acer Dayでは60を超える製品をセール価格で販売する。セール期間は第1弾／第2弾／第3弾の3つに分かれており、各期間でクーポンコード「ACERDAY25」を適用すると対象製品が10％オフとなる。
第1弾｜厳選スタートライン -AIノートPC＆モニター入門特集：7月28日正午～8月3日11:59 AM
第2弾｜注目モデル特集 -OLED・裸眼3D・AI も全開放出：8月3日正午～8月12日11:59 AM
第3弾｜最終プライスオファー -RTXゲーミングPC大放出 × 高精細モニター特集：8月12日正午～8月22日11:59 AM
セール対象製品の一例は、Core Ultra 5／16GBメモリ／512GB SSDを搭載した「Swift Lite 14 SFL14-54M-F56Y」、Ryzen AI 7／32GBメモリ／512GB SSDを搭載した「Swift Go 14 AI SFG14-64-N73Y」、Core i7／6GBメモリ／512GB SSD／RTX 4060 Laptop GPUを搭載した「Predator Helios Neo 16 PHN16-72-N76Y46」など。