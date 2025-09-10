ドイツ・ベルリンで9月5日に開幕した大型エレクトロニクスショー「IFA 2025」にて、AcerはCopilot+ PCを含む多数の新製品を発表、同社ブースで展示した。ここでは注目の最新Copilot+ PC 2製品「Acer TravelMate X4 14 AI」および「Acer Swift Air 16」を紹介しよう。

IFA 2025のAcerブース

ビジネス利用しやすい14型Copilot+ PC

「Acer TravelMate X4 14 AI」はCore Ultra 200Vシリーズを搭載したビジネスノートPC。プロセッサ単体では最大47TOPS、デバイスでのトータルNPU性能は最大115TOPSでマイクロソフトが提唱するCopilot+ PCに準拠し、「コクリエーター」や「リコール」、「ライブキャプション」といったWindowsのAI機能を利用できる。

画面はアスペクト比16:10の14型で、オプションでOLEDパネルも用意される。本体はMIL-STD 810Hに準拠したテストも実施。北米やEMEA、オーストラリアなどで2025年第4四半期に発売する。価格は899ユーロから（EMEA地域の場合）。

実機は落ち着いた色味がビジネスシーンに使いやすそうで、重さは約1.27kgと突出して軽いわけではないが持ち運びに支障はない。厚みは15.9mmと薄く、筐体もコンパクトなので鞄には入れやすそうだ。

Acer TravelMate X4 14 AI。展示機ではIntel Core Ultra 258V、32GBメモリが搭載されていた

16型画面がインパクト大、1kg切りのCopilot+ PC

「Acer Swift Air 16」は本体素材に軽量のマグネシウムアルミニウム合金を採用した16型ノートPC。“Air”の名称通り、16型の大画面ながら1kgを切る軽さの製品だ。プロセッサはAMD Ryzen AI 300シリーズを採用し最大で50TOPSのAMD Ryzen AI 7 350を搭載可能。こちらもCopilot+ PCに準拠する。11月にヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA）地域で発売され、価格は999ユーロから。

16型のディスプレイは最大で3K AMOLED 120Hzを選択できる。実機は16型画面のインパクトが大きく、非常に見やすく美しい画面ながら、持ってみると意外なほどの軽さが印象的だった。シルバーの筐体は強い光の下ではやや“ギラギラ”感もあったが、質感はつるつるで高品位な印象だ。

Acer Swift Air 16。展示機ではAMD Ryzen AI 5 340プロセッサ、16GBメモリを搭載していた

新製品の1つ、Acer Nitro 70 AMD。最上位構成でAMD Ryzen 9 9950X3Dプロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5090 GPUを搭載可能