日本エイサーは10月9日、CPUにIntel Core Ultra 200Vシリーズを搭載したモバイルノートPC「Acer Swift Edge 14 AI」を発売した。Acer公式オンラインストアでの価格は259,800円。

Acer Swift Edge 14 AI

「Acer Swift Edge 14 AI」は、重さ約960g、最薄部約9.3mmという軽量・薄型設計でAI専用エンジンを備えたCopilot+ PC。CPUにはAI専用エンジン「AI Boost」（最大47TOPS）を内蔵したIntel Core Ultra 7 258Vを採用。また32GBメモリ（LPDDR5X-8533MHz）と1TB SSDを搭載し、画像生成「Cocreator」やリアルタイム翻訳「Live Captions」、情報検索「Recall」といったWindowsのAI機能を利用できる。バッテリー駆動は最大約21時間。

外観

ディスプレイは14インチの2.8K（2,880×1,800ドット）有機EL非光沢タッチパネルで、リフレッシュレートは120Hz。DCI-P3カバー率100％とVESA DisplayHDR True Black 600認証により、高コントラストで鮮やかな映像を再現する。表面には反射を95％低減するCorning Gorilla Matte Proガラスを採用。Eyesafe Certified 2.0取得によりブルーライトを50％低減し、長時間使用時の目の負担を軽減する設計となっている。

2.8Kの14インチ有機ELディスプレイはVESA DisplayHDR True Black 600認証を取得

ボディはマグネシウムとアルミニウムを融合した堅牢な構造で、米国軍用規格MIL-STD 810Hに準拠。ファンの回転方向を自動で切り替えて内部のホコリを排出する独自の「Acer DustDefender」により、長期にわたって安定した冷却性能を維持するとしている。

また、出力を従来比200％向上させた「Acer Ultra Boost」スピーカーと、DTS:X Ultra Audio対応により、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生できるとする。

180度回転するヒンジはコンテンツの共有やコラボレーションに適する

このほか、Windows Hello顔認証に対応する約207万画素のフルHD IRカメラや、AIノイズ抑制機能を搭載した「Acer PurifiedVoice 2.0」マイクを装備。インタフェースは、USB4（Type-C、Thunderbolt 4対応）×2、USB 3.2（Type-A）×1、HDMIなどを備え、Wi-Fi 7およびBluetooth 5.4にも対応する。OSはWindows 11 Home 64bit。