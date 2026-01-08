Acerは1月6日（米国時間）、米ラスベガスで開催中のテクノロジーイベント「CES 2026」にて、高性能ノートPCやゲーミングノートPC、周辺機器群などを発表した。日本への導入時期や想定価格などは未定。日本での発売時には改めて案内するという。

Acer Swift Go 16 AI／14 AI

注目新製品の1つが14型ノートPC「Acer Swift Go 14 AI」（SFG14-I71/T）および、16型ノートPC「Acer Swift Go 16 AI」（SFG16-I71/T）。

プロセッサはIntel Core Ultra シリーズ3を搭載。最上位構成でIntel Arc B390グラフィックスを内蔵したIntel Core Ultra X9 388Hプロセッサを選択でき、メモリは最大32GB（LPDDR5x）、ストレージは最大1TB M.2 SSDに対応する。

なおIntel Core Ultra シリーズ3は、2026年1月5日に正式発表されたIntelの最新プロセッサシリーズで、最大50TOPSのNPUを搭載。Swift Go AIシリーズはローカルでも高いAI処理が可能なCopilot+ PCに準拠し、日常作業から高度なクリエイティブ用途まで、幅広い処理をカバーできる性能となる。

本体はレーザーエッチング加工を施したアルミニウムシャーシを採用。ディスプレイは2K WUXGAまたは3K WQXGA+ OLEDタッチパネルを選択可能。WebカメラはHDR対応5MP IRカメラを搭載し、ユーザーがPCの前にいるかを検知するHuman Presence Detection技術も備える。

通信はWi-Fi 7およびBluetooth 6.0（最上位時）に対応。インタフェースはThunderbolt 4×2、USB Type-A、HDMI 2.1などのポートを用意した。北米では2026年第2四半期に発売予定。

Acer Swift Edge 16 AI／14 AI

携帯性を意識したモバイルPC「Acer Swift Edge 14 AI」（SFE14-I51/T）および「Acer Swift Edge 16 AI」（SFE16-I51/T） は薄型・軽量デザインと、MIL-STD 810H（米国軍用規格）に準拠した頑丈性が特徴。筐体にはステンレススチールとマグネシウム合金シャーシを採用。Swift Edge 14 AIは909gで最薄部が13.95mmと、クラス最軽量を実現した。

2モデルとも最上位構成でIntel Core Ultra 9 386Hプロセッサを選択でき、メモリは最大32GB（LPDDR5x）、ストレージは最大1TB PCIe Gen4 SSDに対応する。

ディスプレイは最大3K WQXGA+ OLEDタッチパネル（リフレッシュレート120Hz）を搭載。ユーザーがPCの前にいるかを検知するHuman Presence Detection対応のFHD IRカメラも搭載する。通信はWi-Fi 7／Bluetooth 6.0（最上位時）、搭載ポートはThunderbolt 4、HDMI 2.1などを用意した。北米では2026年第2四半期に発売予定。

Predator Helios Neo 16S AI

高性能なゲーミングPCも複数発表された。「Predator Helios Neo 16S AI」（PHN16S-I51）は、最大でIntel Core Ultra 9 386HプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載しながら、厚さ18.9mmとスリムに抑えたゲーミングノートPC。

本体はメタルシャーシで直線的なデザインが特徴。ディスプレイは16型WQXGA OLEDディスプレイで優れたコントラストと鮮やかな色彩、高精細な表現が楽しめ、Acerではゲームプレイに限らずクリエイティブワークまで没入感のある映像体験をもたらすとしている。

冷却システムは「第5世代 AeroBlade 3Dファン」と液体金属サーマルグリスを組み合わせ、高付加時でも安定したパフォーマンスを提供。メモリは最大64GB DDR5、ストレージは最大2TB PCIe SSDを選択できる。通信はIntel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6Eに対応し、Thunderbolt 4などのポートも搭載した。北米では2026年第3四半期に発売予定。

ノートP新製品一覧

Acer Swift 16 AI（SF16-71T）

Acer Swift Edge 16 AI（SFE16-I51／SFE16-I51T）

Acer Swift Edge 14 AI（SFE14-I51／SFE14-I51T）

Acer Swift Go 16 AI（SFG16-I71／SFG16-I71T）

Acer Swift Go 14 AI（SFG14-I71／SFG14-I71T）

Acer Aspire 16 AI（A16-I71M/T）

Acer Aspire 14 AI（A14-I71M/T）

Acer Swift Go 16 AI（SFG16-A71／SFG16-A71T）

Acer Aspire 16 AI（A16-A71M/T）

Acer Aspire 14 AI（A14-A71M/T）

ゲーミングノートPC新製品一覧

Predator Helios Neo 16S AI（PHN16S-I51）

Acer Nitro V 16 AI（ANV16-I51）

Acer Nitro V 16S AI（ANV16S-I51）

Acer Nitro V 16 AI（ANV16-A71）

デスクトップ・ワークステーション新製品一覧

Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation（VRA100）

Acer Veriton Vero 4000 All-In-One Desktop（VVZ4734G／VVZ4734GT）

Acer Veriton Vero 6000 All-In-One Desktop（VVZ6734G／VVZ6734GT）

Acer Veriton 2000 All-In-One Desktop（VZ2515G）

Acer Veriton 2000 Large Tower（VK2730G）

ゲーミングモニター・プロジェクター新製品一覧

Predator XB3（XB273U F6）

Predator X（X34F3）

Acer Nitro XV0（XV270X P）

Acer Pro Designer PE0（PE320QX）

Acer Vero（HL1820）

ゲーミング周辺機器新製品一覧

Predator Galea 570（PHR550）

Predator Cestus 530（PMR530）

ルーター新製品一覧