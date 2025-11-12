日本エイサーは11月12日、ゲーミングブランド「Nitro」新製品として、240Hzリフレッシュレートの24.5型フルHDゲーミングディスプレイ「VG250QW3bmiipx」および、320Hzリフレッシュレートの24.5型フルHDゲーミングディスプレイ「VG250QF3bmiipx」と「XV250QF3bmiiprx」を発売した。

想定売価はVG250QW3bmiipxが20,980円、VG250QF3bmiipxが26,980円、XV250QF3bmiiprxが29,980円。

いずれも1,920×1,080ドットのフルHD解像度となるゲーミングディスプレイ。リフレッシュレートが240Hzまたは360Hzと高く、FPSや格闘ゲーム、アクションゲームなどのPCゲームに適している。応答速度は1ms（GTG）／0.5ms（GTG,Min）。

表示モードはアクション、レーシング、スポーツ、ユーザー、スタンダード、ECO、グラフィック、ムービーの8種類。対応GPUとの組み合わせてティアリングやカクつきなどを低減するAMD FreeSyncを内蔵し、目の負担の軽減を図るAcer VisionCare技術も搭載する。

インタフェースはVG250QW3bmiipxがHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1。これ以外がHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1。VESAマウントはいずれも100mm×100mmに対応する。