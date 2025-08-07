日本エイサーは8月7日、コアゲーマー向けの最上位ゲーミングブランド「Predator」（プレデター）シリーズの「Predator Helios Neo 16S AI」新製品として、GeForce RTX 5070／5060 Laptop GPUを搭載したモデルを発表した。同日からヨドバシカメラ、ビックカメラグループをはじめとした量販店ECサイトで順次発売する。

量販店のオンライン価格はNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載した「PHN16S-71-N76Z57/E」が349,800円前後、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載した「PHN16S-71-N76Z56/E」が334,800円前後の見込み。

Predator Helios Neo 16S AIのGeForce RTX 5070／5060 Laptop GPU搭載モデル

今回発表されたのは新デザインを採用した16型ゲーミングノートPC「PREDATOR HELIOS NEO16S AI」シリーズとなる「PHN16S-71-N76Z57/E」「PHN16S-71-N76Z56/E」の2機種。

2機種ともIntel Core Ultra 7 255HXプロセッサと16GBメモリを搭載。対応アプリのスレッド処理などを最適化させパフォーマンスを向上させる「Intel Application Optimization」機能が搭載され、パフォーマンス向上とバッテリーの消費を最適化する。

ディスプレイは2,560×1,600ドット解像度の16型OLEDで、240Hzリフレッシュレートで駆動。独自の冷却システム「第5世代 AeroBlade 3D ファン」を左に1基搭載し、高い冷却性能を備えるほか、DTS:X Ultraの立体音響機能や、4ゾーンRGBライティング対応キーボードの搭載も特徴だ。RGBライティングの設定やOC管理、ファン速度調整などをまとめて管理できる「PredatorSense」も用意する。

通信機能はWi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、2.5GBase-T準拠の有線LANポート×1。搭載ポートはUSB 3.2 Gen2ポート×1（Thunderbolt 4／映像出力対応）、USB 3.2 Genポート×1、USB 3.2 Gen1ポート×1（USB Type-A）、USB 3.2ポート×2（USB Type-A）、HDMI出力、ヘッドセット／スピーカージャック×1など。