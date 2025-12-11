日本エイサーは12月10日、Acerグループ傘下のライフスタイルブランド「amadana」から、23.8インチフルHDディスプレイなど3製品を発表した。12月中旬に発売し、価格はオープン。2025年9月5日からドイツ・ベルリンで開催したエレクトロニクス展示会「IFA」で先行出展したモデルとなる。

23.8インチのDS10／27インチのDS20

23.8インチの「DS10」と27インチの「S20」はいずれも1,920×1,080ドット解像度の非光沢パネルを採用した液晶ディスプレイ。ワークスペースやリビング、書斎などになじみやすい白を基調とし、台座の一部に木目のデザインを採り入れている。

最薄部約8mmのスリム設計と、上左右の3辺を極限まで薄くした「ゼロフレームデザイン」を採用した。Acer独自のVisionCare技術により、目の負担軽減も図っている。2W×2のスピーカーを搭載するほか、AMD FreeSyncや100×100mmのVESAマウントに対応する。

DS10の主な仕様

パネルサイズ: 23.8インチ

最大解像度: 1,920×1,080ドット、144Hz

コントラスト比: 最大100,000,000:1

応答速度: 1ms（TVR）

端子類: VGA×1、HDMI 1.4×1、3.5mmステレオミニジャック×1など

DS20の主な仕様

パネルサイズ: 27インチ

最大解像度: 1,920×1,080ドット、144Hz

コントラスト比: 最大100,000,000:1

応答速度: 1ms（TVR）

端子類: VGA×1、HDMI 1.4×1、3.5mmステレオミニジャック×1

15.6インチのモバイル液晶・DP10

「DP10」は、15.6インチのフルHD（1,920×1,080ドット）解像度を備えた薄型ポータブルディスプレイ。重さは約700gで持ち運びでき、角度調節できるスタンドが背面に付けられている。

目の負担を軽減するVisionCare技術や、AdaptiveSync（FreeSync／G-SYNC Compatible）にも対応。インタフェースはUSB Type-C（映像入力・給電対応）とmini HDMI端子を搭載した。

DP10の主な仕様

パネルサイズ: 15.6インチ

最大解像度: 1,920×1,080ドット、60Hz

コントラスト比: 最大100,000,000:1

応答速度: 6ms（GtoG）

端子類: mini HDMI×1、USB Type-C×2