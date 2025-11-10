日本エイサーは11月7日、同社の薄型ノートPC「Swift」シリーズ新製品となる「New Swift Lite 14」シリーズを発表した。

Intel Core Ultraプロセッサー搭載モデル2機種、AMD Ryzenプロセッサー搭載モデル2機種の計4機種を公式オンラインストアやAmazon.co.jpで同日から発売している。価格は89,800円から。

「New Swift Lite 14」シリーズ

いずれも筐体が約990g～1.24kgの重さ、約15.4～19.1mmの厚みとなる薄型軽量デザインの14型ノートPC。

Intel Core Ultraプロセッサー搭載モデルは2機種ともCore Ultra 5 115Uを搭載（SFL14-54M-H56YおよびA56Y）。またAMD Ryzenプロセッサー搭載モデルでは、AMD Ryzen 5 240を採用したSFL14-41M-A56Y、AMD Ryzen 5 7430Uを採用したSFL14-41P-A56Zをラインナップする。

ディスプレイは14インチWUXGA（1,920×1,200ドット）で、アスペクト比は16：10。非光沢のIPS液晶がベースだが、一部モデルで光沢OLEDディスプレイも用意する。

メモリは16GB、ストレージは512GB SSDまたは1TB SSDを採用。インタフェースはUSB 3.2 Gen 1 Type-C（PD/映像出力対応）やHDMI出力×1などを搭載する（モデルによりポート種類や数が異なる）。通信機能はWi-Fi 6、Bluetooth 5.2をサポート。前面のWebカメラは約200万画素で、セキュリティに配慮しスライドカバーが付いている。