日本エイサーは11月6日、薄型ノートPC「Swift」シリーズ新製品として、「SFX14-73GP-A93Z57/E」および「SFX14-73GP-A73Z56/E」の2機種を発売した。価格は299,800円から。

14.5インチの筐体にCore Ultra シリーズ2プロセッサとGeForce RTX 50シリーズGPUを搭載した高性能ノートPC。Calman認証を取得したOLEDディスプレイを採用し、クリエイティブ用途を想定する。CPU内蔵グラフィックスと、独立グラフィックスを切り替えるMUXスイッチも搭載した。

ディスプレイは2,880×1,800ドット／2.8K解像度の14.5インチOLEDで、アスペクト比は16：10。色域はDCI-P3 100％をカバーし、ΔE<2の高精度な色再現に対応する。HDRはDisplayHDR True Black 500をサポートし、リフレッシュレートは120Hz、応答速度は0.2（GTG）。画面はMPP 2.5チルト対応スタイラスペンの入力も行える。

通信はWi-Fi 6Eに対応。またThunderbolt 4に対応したUSB4やHDMI出力ポートなどを備えている。

ラインナップは、Intel Core Ultra 9 285H／NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載した「SFX14-73GP-A93Z57/E」と、Intel Core Ultra 7 255H／NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載した「SFX14-73GP-A73Z56/E」の2モデル。いずれもメモリは32GB、ストレージは1TB SSD。