ハミルトン「カーキ ネイビー」新作、“波文字盤”が映える現代ダイバーズに進化

ハミルトンは、「カーキ ネイビー」コレクションから、新作「カーキ ネイビー スキューバ」と「カーキ ネイビー スキューバ GMT」を5月12日に発売した。

カーキ ネイビー スキューバ

カーキ ネイビー スキューバ GMT

近年のハミルトンらしく、ミリタリー由来の無骨さを残しながらも、かなり現代的なダイバーズデザインへ寄せてきた印象だ。特に波をモチーフにした文字盤は、光の当たり方によって陰影が強く浮かび上がり、スポーティーな雰囲気を演出している。

40mmモデルはベゼルやケースの厚みを比較的抑えることで日常使いしやすいバランスにまとめられている一方、GMTモデルは43mmケースとセラミックベゼルによって、より本格的なツールウォッチらしい存在感を強めている。

幅広い手首のサイズにフィットする40mmケースを採用した「カーキ ネイビー スキューバ」は、海洋性能と日常使いのバランスを追求したモデル。波をモチーフにしたウェーブ状テクスチャーのダイヤルや、一方向回転ベゼルを備え、ダイバーズウォッチらしいデザインに仕上げた。

ブラック、ブルー、シルバーのダイヤルをラインアップし、ステンレススチールブレスレット仕様とラバーストラップ仕様を展開する。ムーブメントには、自動巻き「H-10」を搭載。Nivachron製ヒゲゼンマイを採用し、磁場や衝撃、温度変化への耐性を高めた。パワーリザーブは約80時間。

カーキ ネイビー スキューバ



一方、「カーキ ネイビー スキューバ GMT」は、GMT機能を備えた43mmケースのモデル。24時間表示付きセラミックベゼルを採用し、第3時間帯まで表示可能としている。

ブルーグラデーションまたはブラックのダイヤルに、レッドのGMT針を組み合わせた。300m防水やねじ込み式リューズも備え、本格的なダイバーズスペックを実現している。搭載ムーブメントは、自動巻き「H-14」。こちらもNivachron製ヒゲゼンマイを採用し、約80時間のパワーリザーブを確保した。

H82415130

H82425110

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H82415330

H82415331(5月21日発売)

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H82555330

カーキ ネイビー スキューバ

品番：H82415130、H82425110、H82425140、H82415330、H82415331(5月21日発売)

価格：12万9,800円

ケースサイズ：40mm／厚さ13mm

ケース素材：ステンレススチール

ストラップ：ステンレススチールブレスレット

風防：サファイアクリスタル(反射防止加工)

防水性能：10気圧(100m)防水

ムーブメント：機械式自動巻き H-10

パワーリザーブ：約80時間

機能：デイト表示

カーキ ネイビー スキューバ GMT