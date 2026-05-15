ロレックスには、スポーツモデルからドレス寄りのモデルまで幅広いラインアップが存在する。本稿では、シンプルな3針モデルであるオイスターパーペチュアル、ブランドを象徴するダイバーズウォッチのサブマリーナーデイト、そして華やかさと実用性を兼ね備えたデイトジャストを取り上げる。いずれも長年支持され続けてきた定番モデルばかりだ。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス オイスターパーペチュアル 116000 SS 自動巻 ランダム番

2008年の登場以来、オイスターパーペチュアルの主軸を担った116000。当モデルは、サンレイ仕上げのシルバーダイヤルに3・6・9のアラビア数字を配した、エクスプローラーを彷彿とさせるスポーティーな意匠が特徴です。2020年に後継機が登場するまで愛された仕様で、堅牢なオイスターブレスレットと信頼性の高い自社製Cal.3130を搭載しています。36mmの絶妙なサイズ感は腕馴染みが良く、オンオフ問わず活躍する普遍的な魅力を備えた一本です。

ロレックス オイスターパーペチュアル 116000 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。75本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,150,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアル

通称 オイスターパーペチュアル

型式 116000

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：18.5cm

カラー 文字盤カラー： シルバー/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2016年3月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO OSAKA SHINSAIBASHI

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの原点であり、入門としてベストの選択肢がこのオイスターパーペチュアルです。36ミリ径のサイズ感と、エクスプローラーを彷彿とさせる369ダイヤルの組み合わせは、オンオフ問わず使える万能さが魅力です。また精度調整と外装仕上げが施された状態である点もポイントです。初めてだからこそ、メンテナンス済みの1本からロレックスのある生活を安心して始めて頂けたら嬉しいです。(コメ兵 鳥居 真)

photo gallery

この商品の詳細はこちら

ロレックス サブマリーナーデイト 126610LN SS 自動巻 ランダム番

こちらの126610LNは、116610LVの次期モデルとして、2020年にリニューアルを果たしました。1mmサイズアップし、よりハイスペックなムーブメント「Cal.3235」が搭載されるなど、細かな仕様が変更されています。長期間にわたり鮮やかな色彩を保持する、耐蝕性と耐傷性に優れたセラミックベゼルを備えています。高級感溢れるデザインと耐久性で、確固たる人気を築いています。

ロレックス サブマリーナーデイト 126610LN SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。75本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,360,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 126610LN

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：41mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2024年11月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ダイバーズウォッチの王者であり、ロレックスの象徴とも言えるサブマリーナーデイト。個人的にも、この圧倒的な完成度と存在感は「最初の一本」としてこれ以上ない選択だと思います。現行の126610LN、しかも2024年11月印という新しい個体である点は、初めての方にこそ推したいポイントです。(コメ兵 鳥居 真)

photo gallery

この商品の詳細はこちら

ロレックス デイトジャスト 126231･3 SSxPG 自動巻 ランダム番

ロレックスの象徴的なモデルであるデイトジャスト。当モデルは2018年に登場した、ケース径36mmの126231です。独自の素材であるエバーローズゴールドとスチールのコンビネーションが、腕元に温かみのある気品を添えます。サンレイ仕上げが施されたスレート文字盤に、煌びやかなフルーテッドベゼルと3列リンクのオイスターブレスレットを装備。約70時間のパワーリザーブを誇るCal.3235を搭載し、高い実用性と普遍的な美しさを兼ね備えた珠玉の一本です。

ロレックス デイトジャスト 126231･3 SSxPG 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。75本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,300,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 126231・3

素材 ケース：ステンレススチール×ピンクゴールド、ブレス：ステンレススチール×ピンクゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：スレート, グレー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2022年8月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの伝統とモダンが融合したデイトジャスト126231。エバーローズゴールドの柔らかな輝きは、派手すぎず肌馴染みが良いため、個人的にも大人の男性に推したい気品溢れる一本です。堅牢なオイスターブレス仕様なのも、日常使いでの安心感があって嬉しいですよね。2022年製と高年式な上、精度調整と外装仕上げも完了したばかり。一生モノのパートナーとして、初めての1本におすすめの個体です。(コメ兵 鳥居 真)

photo gallery

この商品の詳細はこちら

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「この商品の詳細はこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。