ロンジン、1959年オリジナルモデル復刻の新作「レジェンドダイバー 59」を発売

ロンジンは、1959年製ダイバーズウォッチを再現した新作「ロンジン レジェンドダイバー 59」を発表した。

ロンジン レジェンドダイバー 59



1959年モデル

新作は、1959年のオリジナルモデルをベースに、42mmのステンレススティール製ケースやインナー回転ベゼル、2時位置のねじ込み式リューズなど、当時のデザインコードを継承している。

グレイン仕上げのダイヤルには、浮彫のアラビア数字とホワイトインデックスを配置。針やインデックスには「ライト・オールドラジウム」カラーのスーパールミノバを塗布し、高い視認性を確保している。

風防には、両面多層反射防止コーティングを施したドーム型サファイアクリスタルを採用。ケースバックにはダイバーシンボルをエンボス加工した。

搭載ムーブメントは、自動巻きキャリバー「L888.6」。約72時間のパワーリザーブを実現したほか、時計全体でCOSC公認クロノメーター認定を取得している。

防水性能は30気圧防水で、ISO 6425規格準拠のダイバーズウォッチ認証を取得。ステンレススティール製ミラネーゼメッシュブレスレットに加え、ブラックラバーストラップも付属する。

1950年代後半らしいクラシックな雰囲気が際立つ一本だ。ブラックダイヤルも完全な艶黒ではなく、やや粒子感のある仕上げとなっており、焼け感を思わせるベージュ系夜光と組み合わせることで、オリジナルモデルを思わせる表情を演出。42mmケースながら、インナー回転ベゼルを採用しているため見た目は比較的すっきりとしており、ヴィンテージダイバーらしい上品さも感じさせる一本に仕上がっている。

ロンジン レジェンドダイバー 59