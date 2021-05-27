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2021年07月01日(木)
VAIO設立7周年でVAIO PCが7％オフ！ オリジナル名刺ケースプレゼント企画も
2時間前
2021年05月27日(木)
フルカーボンの14型ノートPC「VAIO Z」、法人モデルを5月27日受注開始
2021/05/27 19:36
2021年04月28日(水)
VAIOとace.コラボのPC収納バッグ第2弾、裏生地が勝色仕様に
2021/04/28 12:39
2021年04月06日(火)
VAIO渾身の最高峰ノートPCがついに登場！ PCライターを唸らせた「VAIO Z」の魅力3選
2021/04/06 11:12
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2021年03月31日(水)
VAIO Zが伊勢丹メンズ館で展示、隠し刻印の限定モデルも販売
2021/03/31 16:01
2021年02月18日(木)
34時間戦えますか？ 「VAIO Z SIGNATURE EDITION」で実駆動時間をチェック
2021/02/18 13:38
レビュー
新「VAIO Z」1万字インタビュー：VAIO最強のPCはいかにして生まれたのか？
2021/02/18 13:00
インタビュー
新VAIO ZはTiger Lake-H搭載で1kg切り、フルカーボン＆最長34時間駆動に！
2021/02/18 13:00
2021年02月16日(火)
VAIOオーナー向けポータル「My VAIO WEBサイト」、2月末で終了
2021/02/16 12:29
2021年02月12日(金)
新VAIOは2月18日発表か？ ティザーページでカウントダウン開始
2021/02/12 12:53
2021年02月01日(月)
VAIO新製品のティザー公開「NEW VAIO COMING SOON」
2021/02/01 13:37
2021年01月15日(金)
VAIO、インドでPC販売 - 1月15日から
2021/01/15 21:18
2020年10月21日(水)
「VAIO SX14」最新モデルが長野県安曇野市のふるさと納税返礼品に
2020/10/21 20:36
2020年10月01日(木)
VAIO、12.5型 / 14型ノートPCをリフレッシュ - Wi-Fi 6対応やバッテリ改善
2020/10/01 09:01
2020年08月15日(土)
VAIO 6周年記念セールがソニーストアで開催中、SX12などが6％オフに
2020/08/15 13:24
2020年06月01日(月)
ウォークマンやXperia、VAIOにプレステも - ソニーデザインの歴史を辿るWebギャラリー
2020/06/01 13:50
2020年05月19日(火)
VAIO、前年比2倍の生産体制を構築 - テレワーク需要急拡大を受けて
2020/05/19 18:37
2020年04月23日(木)
VAIO、テレワークや在宅勤務への支援を紹介する特設サイト
2020/04/23 21:55
2020年04月09日(木)
VAIO、ドローン事業に本格参入 - 元NECレノボの留目氏が子会社代表に
2020/04/09 13:34
2020年04月06日(月)
12.5型の赤いVAIO、安曇野市ふるさと納税返礼品に追加
2020/04/06 18:33
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