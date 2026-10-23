FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月23日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「限界チャレンジセール 極得」を開始した。10月30日15時まで。

用途や予算に合わせて選べる全19機種のゲーミングPCをそろえた特価セール。

おすすめモデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS1005/NTK」(セール価格：税込359,980円)。重量級のゲームタイトルや4Kゲーミング、高フレームレートでのプレイを楽しめるゲーミングPCだ。

また、コストパフォーマンス重視の1台としてもおすすめなのが、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS1008/NTK」(セール価格：税込210,980円)。人気タイトルをはじめ、さまざまなゲームをフルHD環境で楽しめるゲーミングPCだ。

あわせて、今回のセールモデルを含む、FRONTIERダイレクトストアの「グラフィックカード搭載パソコン」を対象に、送料無料のキャンペーンも期間限定で実施中。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS1005/NTK」 セール価格359,980円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/WS1008/NTK」 セール価格210,980円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (32GB x1) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLMB650/WS0924」 セール価格309,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 ホワイト(MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。