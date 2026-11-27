スマートフォンで使っているAIをメガネから呼び出す、そんな使い方を日常に持ち込もうとする製品が、韓国とアメリカで登場します。サムスン電子とGoogleが開発し、アイウェアブランドのGentle Monster（ジェントルモンスター）がデザインを手がけた「インテリジェントアイウェア」です。発売日は12月10日。先行するMetaや中国系メーカーに続き、GoogleもAI機能「Gemini」を身に着けて使う市場へ本格的に乗り出します。

Google、サムスン電子、Gentle Monsterがコラボ

Gentle Monsterがデザインを手がけたこのスマートグラスは6つのフレームを基本に、色やレンズの組み合わせで16種類をそろえます。黒などの落ち着いたものだけでなくピンクやイエローといった色も用意することで、電子機器らしさよりもファッションとしての存在感を押し出しています。重さは約41g。度付きレンズへの交換にも対応します。韓国での価格は65万から70万ウォン（8万円前後）。機能ではなく自分に似合うデザインの一本を探せる構成です。

デザイン性を重視したモデルが登場する

こうした売り方を先に広めたのが、MetaとRay-Banの組み合わせです。スマートグラスに必要なのは技術だけではありません。顔の一部になる製品だからこそ、利用者が人前でかけたいと思えることが重要です。Ray-Ban Metaのスマートグラスは、なじみのある眼鏡のスタイルに撮影や音声操作を組み込みました。MetaはまたOakleyにも協業先を広げ、普段着からスポーツまで使う場面に応じた選択肢を増やしています。

メガネブランドとの提携はMetaが先行

これに対して中国系メーカーのスマートグラスは視界に情報を映すことで便利さを伝えるものもあるなど、機能を高めています。たとえばRokidのスマートグラスは会話の翻訳字幕や道案内、AIの回答などをレンズ越しに確認できる「目で情報を受け取る」機能も魅力です。今回のインテリジェントアイウェアは画面を持たず、主に音声で応答します。つまり表示など機能を競うのではなく、メガネとして身に着け続けられることを重視した方向といえます。

メガネのレンズに緑色で文字が投影されるRokidの製品

Googleとサムスン電子が眼鏡ブランドと手を組んだのはこの「日常性」を形にするためです。ソフトウェアとハードウェアだけでは顔への収まりや好みのデザイン、購入時の調整まで十分にカバーできません。Gentle Monsterの店舗は、利用者が実際にかけ、操作を試せる場所にもなります。なお韓国だけではなくアメリカでも同じ12月10日から製品を発売。アメリカではWarby Parkerとのコラボ版も発売します。

アメリカではWarby Parkerモデルも登場

Gentle Monsterのスマートグラスの使い勝手の中心にあるのはGoogleによるGeminiサービスとの連携です。見えている建物について尋ねる、外国語のメニューの内容を聞く、Google Mapsの案内を耳で受け取る、などの使い方ができます。またホワイトボードを撮影して内容をまとめ、Galaxyシリーズスマートフォンのノートアプリ「Samsung Notes」に保存する機能も備えます。調べて終わりではなく、予定や記録につなげられる点が特徴で、ビジネスツールとしても使えるのです。

メガネレンズ横にカメラを備える

このように便利なスマートグラスですが、メガネにカメラが搭載されることへの抵抗感も根強いものがあります。ヨーロッパでは知らない間に撮影される可能性などが問題となり、ドイツの消費者団体がMetaとRay-Banを提訴しています。Geminiが処理する映像では周囲の人の顔をマスキングする対策も取りますが、利用者以外にどう安心してもらうかという課題は残ります。

安心感をどう与えるかが課題になる

韓国では、スマートグラス内蔵のカメラやAIが試験の公正さを脅かす道具としても注目されています。11月19日の大学修学能力試験、通称「修能（スヌン）」を前に、税理士試験の首席合格者が電子機器と生成AIによる不正を認めました。小型カメラで問題を取り込み、AIを利用していたと報じられています。IoT製品が小型化されると共にAIを利用できるようになることで、試験などでの不正利用に利用される恐れもあるわけです。

韓国ではカンニングが社会問題になっている

このように、今の時期にスマートグラスを韓国で発売するのは逆風ともいえる状況です。しかし競争相手の動きを考えれば参入を先送りする余地も大きくありません。Appleも2027年のスマートグラス投入を計画していると報じられています。Metaは販売中のスマートグラスにいずれAIエージェント「Meta」を対応させていくでしょう。購入者に便利さを感じてもらうだけでなく、周囲の人にも安心して受け入れてもらうにはどうすればよいのか。これからの競争では、機能やデザインに加え、スマートグラスを日常生活に無理なく溶け込ませる提案力も問われそうです。

スマートグラスの売り方にも工夫が必要