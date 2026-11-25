インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月20日～23日、東京・表参道のOMOTESANDO MUSEUMで開催されたシャオミのイベント「Xiaomi 18 Pro シリーズ発売記念スペシャルイベント～ハロー背中のひらめき。～」に、個人向けMVNOサービス「IIJmio」のブースを出展。来場者に向け、乗り換え時に割引が受けられるキャンペーンなどを紹介しました。
乗り換えで最大4万円引き、先着150名には3つの購入特典も
Xiaomi 18 Proシリーズは、背面ディスプレイが特徴となる、シャオミのフラッグシップスマートフォン。IIJでは、11月27日から「Xiaomi 18 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro」の取り扱いを開始します。
販売開始に合わせ、IIJmioでは11月27日10時から2027年1月4日21時59分まで、「Xiaomi 18 Pro シリーズ発売記念キャンペーン」を実施。
他社からIIJmioへ乗り換える際に「Xiaomi 18 Pro Max」の256GBモデルを購入した場合、通常価格239,800円のところ、このキャンペーンでは、MNP転入でギガプランの音声SIMまたは音声eSIM／音声SIMと対象端末を同時に申し込むと、4万円引きの199,800円で購入することができます。
また、MNP転入を伴わない購入についても、キャンペーン期間中は特別価格が適用されます。
最大4万円引きはストレージ容量256GBのモデルの価格で、512GBモデルや「Xiaomi 18 Pro」にも期間限定の乗り換え価格が設定されています。各モデルの価格は下表の通りで、適用条件などの詳細はキャンペーンページに記載されています。
Xiaomi 18 Proシリーズ発売記念キャンペーン（期間限定乗り換え価格）
- キャンペーン期間：2026年11月27日10：00～2027年1月4日21：59
|モデル
|IIJmio通常価格
|特別価格
|MNP乗り換え価格
|Xiaomi 18 Pro Max 256GB
|239,800円
|227,800円
|199,800円
|Xiaomi 18 Pro Max 512GB
|259,800円
|247,800円
|229,980円
|Xiaomi 18 Pro 256GB
|209,800円
|199,300円
|189,800円
|Xiaomi 18 Pro 512GB
|229,780円
|219,300円
|209,800円
|※すべて税込・一括払い時。IIJの11月18日付公式発表より
出展ブースにいたIIJのモバイルサービス事業本部の担当者は、「シャオミのファンの方がたくさん訪れるイベントだけに、少しでも手が出しやすくなるよう、思い切った価格を設定しました」と、意気込みを語りました。
また、Xiaomi 18 Pro Maxを購入した先着150名には、オリジナルスマホケース、マグネットスタンド、フォトプリンターの3つの購入特典も用意されています。
背面ディスプレイとカメラ、来場者が注目する機能は？
Xiaomi 18 Proシリーズは背面ディスプレイが特徴で、内蔵のダイナミック壁紙やペットのアニメーションなどを壁紙に設定して、楽しむことができます。
ただ見た目の楽しさだけでなく、画面ロック時に届いた通知を表示したり、航空券のQRコードなどを提示したり、自撮りをする時にプレビューを確認できたりと、アイデア次第で多彩な活用が可能です。
シャオミのイベントでは、Xiaomi 18 Proシリーズの背面ディスプレイの活用方法を、クリエイターやテクノロジーメディアが写真や動画、エピソードを交え紹介。イベントは来場者でにぎわっており、11月27日の発売に向け注目度が高まっていることを感じました。
IIJmioのブースでは、そんな多彩な機能があるXiaomi 18 Pro Maxのどの機能に魅力を感じるか、来場者が赤いシールを貼って回答できるボードを用意。筆者も参加してみましたが、背面ディスプレイとカメラ性能のどちらを選ぶか迷いました。
高性能スマホを使うなら、端末代と合わせて考えたい毎月の通信費
IIJブースの担当者によると、高額なスマートフォンを購入する際には、毎月の通信費を見直すという考え方もあるとのこと。大手キャリアのサブブランドに加え、MVNOも選択肢に入れることで、通信費を抑えられる可能性があると説明します。
IIJmioでは現在、「ギガプラン半額キャンペーン」を実施しています（キャンペーンページ）。音声SIMまたは音声eSIMの対象料金プラン（5ギガ／10ギガ／15ギガ／25ギガ／35ギガ）を新規契約（MNP転入を含む）すると、適用条件を満たした場合、最大3カ月間、月額基本料金が半額になります。
加えて、15ギガプランでは、最大3カ月間の5GB増量特典も提供され、3カ月間は20GBを月額800円で利用できます。15ギガプランの場合、4カ月目以降は15GBで月額料金1,600円となります。
20万円を超える高性能なスマートフォンも登場するなか、端末代金と毎月の通信費を合わせたトータルコストも、スマートフォン選びの判断材料のひとつです。通信品質や自身のデータ使用量なども踏まえ、端末と通信サービスの組み合わせを考えることが重要になりそうです。