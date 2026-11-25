インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月20日～23日、東京・表参道のOMOTESANDO MUSEUMで開催されたシャオミのイベント「Xiaomi 18 Pro シリーズ発売記念スペシャルイベント～ハロー背中のひらめき。～」に、個人向けMVNOサービス「IIJmio」のブースを出展。来場者に向け、乗り換え時に割引が受けられるキャンペーンなどを紹介しました。

会場となったOMOTESANDO MUSEUMが入るフェスタ表参道ビル

乗り換えで最大4万円引き、先着150名には3つの購入特典も

Xiaomi 18 Proシリーズは、背面ディスプレイが特徴となる、シャオミのフラッグシップスマートフォン。IIJでは、11月27日から「Xiaomi 18 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro」の取り扱いを開始します。

販売開始に合わせ、IIJmioでは11月27日10時から2027年1月4日21時59分まで、「Xiaomi 18 Pro シリーズ発売記念キャンペーン」を実施。

他社からIIJmioへ乗り換える際に「Xiaomi 18 Pro Max」の256GBモデルを購入した場合、通常価格239,800円のところ、このキャンペーンでは、MNP転入でギガプランの音声SIMまたは音声eSIM／音声SIMと対象端末を同時に申し込むと、4万円引きの199,800円で購入することができます。

また、MNP転入を伴わない購入についても、キャンペーン期間中は特別価格が適用されます。

シャオミのイベントにIIJmioがブースを出展

最大4万円引きはストレージ容量256GBのモデルの価格で、512GBモデルや「Xiaomi 18 Pro」にも期間限定の乗り換え価格が設定されています。各モデルの価格は下表の通りで、適用条件などの詳細はキャンペーンページに記載されています。

Xiaomi 18 Proシリーズ発売記念キャンペーン（期間限定乗り換え価格）

キャンペーン期間：2026年11月27日10：00～2027年1月4日21：59

モデル IIJmio通常価格 特別価格 MNP乗り換え価格 Xiaomi 18 Pro Max 256GB 239,800円 227,800円 199,800円 Xiaomi 18 Pro Max 512GB 259,800円 247,800円 229,980円 Xiaomi 18 Pro 256GB 209,800円 199,300円 189,800円 Xiaomi 18 Pro 512GB 229,780円 219,300円 209,800円 ※すべて税込・一括払い時。IIJの11月18日付公式発表より

出展ブースにいたIIJのモバイルサービス事業本部の担当者は、「シャオミのファンの方がたくさん訪れるイベントだけに、少しでも手が出しやすくなるよう、思い切った価格を設定しました」と、意気込みを語りました。

また、Xiaomi 18 Pro Maxを購入した先着150名には、オリジナルスマホケース、マグネットスタンド、フォトプリンターの3つの購入特典も用意されています。

Xiaomi 18 Pro MaxはMNP転入で最大4万円引きに。購入者向けの先着特典も用意される

背面ディスプレイとカメラ、来場者が注目する機能は？

Xiaomi 18 Proシリーズは背面ディスプレイが特徴で、内蔵のダイナミック壁紙やペットのアニメーションなどを壁紙に設定して、楽しむことができます。

ただ見た目の楽しさだけでなく、画面ロック時に届いた通知を表示したり、航空券のQRコードなどを提示したり、自撮りをする時にプレビューを確認できたりと、アイデア次第で多彩な活用が可能です。

シャオミのイベントでは、Xiaomi 18 Proシリーズの背面ディスプレイの活用方法を、クリエイターやテクノロジーメディアが写真や動画、エピソードを交え紹介。イベントは来場者でにぎわっており、11月27日の発売に向け注目度が高まっていることを感じました。

IIJmioのブースでは、そんな多彩な機能があるXiaomi 18 Pro Maxのどの機能に魅力を感じるか、来場者が赤いシールを貼って回答できるボードを用意。筆者も参加してみましたが、背面ディスプレイとカメラ性能のどちらを選ぶか迷いました。

背面ディスプレイによってスマホの使い方の可能性が広がる

Xiaomi 18 Pro Maxの気になる機能にシールを貼る来場者参加型のボード

高性能スマホを使うなら、端末代と合わせて考えたい毎月の通信費

IIJブースの担当者によると、高額なスマートフォンを購入する際には、毎月の通信費を見直すという考え方もあるとのこと。大手キャリアのサブブランドに加え、MVNOも選択肢に入れることで、通信費を抑えられる可能性があると説明します。

IIJmioでは現在、「ギガプラン半額キャンペーン」を実施しています（キャンペーンページ）。音声SIMまたは音声eSIMの対象料金プラン（5ギガ／10ギガ／15ギガ／25ギガ／35ギガ）を新規契約（MNP転入を含む）すると、適用条件を満たした場合、最大3カ月間、月額基本料金が半額になります。

加えて、15ギガプランでは、最大3カ月間の5GB増量特典も提供され、3カ月間は20GBを月額800円で利用できます。15ギガプランの場合、4カ月目以降は15GBで月額料金1,600円となります。

20万円を超える高性能なスマートフォンも登場するなか、端末代金と毎月の通信費を合わせたトータルコストも、スマートフォン選びの判断材料のひとつです。通信品質や自身のデータ使用量なども踏まえ、端末と通信サービスの組み合わせを考えることが重要になりそうです。