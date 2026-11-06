ゴルフのラウンドでは、残り距離やハザードの位置、グリーンの状況など、プレー中に確認したい情報は意外と多い。そんなさまざまな情報を腕元から確認できるのが、多彩なゴルフ機能を備えた「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro NEW」だ。ゴルフブランド「HONMA」とのコラボレーションモデルとして2025年10月に登場したモデルに、ファーウェイウオッチ初となるリアルタイムのピン位置表示機能「LivePin」が加わったリニューアルモデルである。今回は本モデルを実際のコースに持ち込み、新機能の「LivePin」をはじめ、距離計測やコース情報の確認、グリーン攻略、ラウンド後の振り返りまで、プレーを通してその使い勝手を試してみた。

「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro NEW」についてこちら

ファーウェイウオッチ初の新機能「LivePin」 その日のピン位置が腕元でわかる

まず今回注目したいのが、今回のリニューアルで新たに加わった「LivePin」だ。ファーウェイウオッチとして初めて搭載された機能で、グリーンの拡大図に、その日のリアルタイムのピン位置が表示される。ピンが手前か奥かで、狙うべき距離も選ぶクラブも変わるゴルフ。グリーンに向かう段階で実際のピン位置を確認できれば、次の一打で「どこまで打つか」をより具体的に判断できる。これまでレーザー距離計などで確認していたピンを狙うための情報を、腕元でも確認できるようになったのは大きな進化だ。

一体どうやって把握しているのか不思議なのだが、グリーンに立ってみると、正しいピン位置が表示されている。なんだかベテランキャディを連れてトーナメントにでも出ているような気になる。さらにグリーンの拡大図では、色で傾斜の急さ、矢印でボールが転がる方向を確認できる。ピンまでの距離だけでなく、その周辺のグリーンの状況まで把握できるため、アプローチからパッティングまで、攻略を考える材料になる。

ちなみに、ゴルフマップ自体は世界各国17,000コースに対応していて、ピン位置、グリーンのリアルタイム表示は日本全国の主要な700コースに対応している。「LivePin」の対応ゴルフ場は、「HUAWEI Health」アプリから確認可能。「ゴルフ」画面にある「LivePin」対応ゴルフマップ一覧を開けば、対応するゴルフ場を一覧でチェックできるので、ラウンド前にプレー予定のコースを確認しておくといいだろう。





「HUAWEI Health」アプリから確認可能

ラウンドの流れに沿って検証。準備から距離計測まで腕元でサポート

実際のラウンドの流れに沿って、そのほかのゴルフ機能も見ていこう。この日ラウンドを行ったのは、千葉県の季美の森ゴルフ倶楽部。ラウンド前、クラブハウスを出たところでHONMAロゴが入った時計表示の文字盤画面に映るモグラの部分をタップし、コースの選択で「周辺」をタップして測位を始めると、しばらくして季美の森が出てくる。そしてコース情報をダウンロード。これにやや時間がかかるので、ラウンド前にバタバタしがちな人は、前日までにあらかじめコースを指定してダウンロードさせておくのがよいだろう。そうすれば、前もって各ホールの情報を頭に入れ、イメージすることができる。

実際にラウンドすればままならないことばかりだ。せめて前日のイメージトレーニングでは全ホールでパーオンさせ、パーを重ねるところを想像して気分を盛り上げよう。ラウンド前に練習する場合、「ドライビングレンジ」を選んでクラブを振れば、スイングテンポなどを確認できる。

いよいよラウンド開始。各ホールのティーグラウンドでは、まずホール全体図を表示させてハザードの位置を確認し、攻め方をイメージする。グリーンから50、100、150、200ヤードの同心円が表示されるので、「次の一打に何ヤード残したいか」を考えながら、ティーショットのクラブを選べる。

ティーショットを打ってボールの位置に着いたら、次の一打に向けて腕元をチェック。何ヤード飛んだかに加え、そこからグリーンに届く距離やピン位置、グリーン奥までの距離が表示される。数字付近をタップするたびに、高低差を考慮した補正距離と水平距離を切り替えられ、打ち上げや打ち下ろしも踏まえて距離を確認できる。

細かな部分を確認したいときは、クラウンを回すか画面をピンチアウトして拡大できる。晴れた日でも画面が見やすく、屋外で使うことが主なゴルフウオッチとして、この見やすさはありがたい。

また、三点間距離計測に対応しているのも便利なポイント。ドッグレッグのホールや、池やバンカーなどのハザードを避けて攻めたい場面では、グリーンまで一直線に狙うのではなく、途中のどこを狙うかが重要になる。そんなときも距離を確認しながら、その先のショットまで見据えてコース攻略を組み立てられるのだ。

プレー中だけじゃない、ラウンド後の振り返りにも活躍

ホールアウトし、スコアカードを表示させると、スコア、パット数、ペナルティが並んで表示され、それぞれぐるぐるとスクロールさせることで簡単に記入できる。ティーショットをフェアウェイにとどめたか、左へ曲げたか、右に曲げたかも記録することができる。

振り返りに役立つのが、ショットの軌跡の記録だ。ラウンド後には、スマホのHUAWEI Healthアプリで、記録されたショットの軌跡をマップ上に表示できる。よかった一打も、そうでなかった一打も残るので、スコアだけでは思い出しにくいプレーを振り返る手がかりに。帰宅後の反省会にも活用できる。

HONMAコラボの特別感と、使ってわかった基本性能の高さ

本モデルはゴルフブランドのHONMAとのダブルネームモデルで、松、浮世絵風の波、富士山、桜などを描いた特別な文字盤を選ぶことができる。プレミアム文字盤を購入することもできるし、サブスクに加入すれば全種類の文字盤を使い放題なので、TPOに合わせて文字盤を“着替える”のも楽しそうだ。高級感のあるゴールドのベゼルはスポーティーな服装にもフォーマルな服装にも似合い、スマートウオッチとしての守備範囲が広い。

さらに、限定ギフトボックスも特別感を高めてくれる。黒を基調にゴールドの装飾を施したボックスには、ウオッチに加えてゴルフ小物もセットに。腕元を彩るデザインだけでなく、パッケージまでゴルフ好きの心をくすぐる仕上がりで、自分へのご褒美にはもちろん、贈り物としても選びたくなる。

ラウンド中に感じたのは、さまざまな新機能も便利だが、とにかくGPSの測位性能が高いということ。実際にラウンドし、節目節目でレーザー式距離計と本モデルの両方で距離を測って検証したのだが、ことごとく1、2ヤードの差しかなく、そのたびに信頼度が増した。（その距離通りに打てないのはまた別の話だ。）

また、タッチ操作の感度がすこぶるよいのも、ラウンド中にはありがたい。カートに揺られたり、クラブを握ったまま操作したりする場面でも反応は良好で、ほぼ思った通りに操作できた。この操作性のよさは、ジムでワークアウトアプリを使うときや、シャワー中に指や時計が濡れた状態で操作するときにも感じられる。ゴルフ用としてだけでなく、日常で使うスマートウオッチとしても、基本性能の高さを実感した。

＊＊＊

1打ごとの判断がスコアを左右するゴルフだからこそ、必要な情報を腕元ですぐに確認できる心強さは大きい。距離計測やグリーン攻略はもちろん、ラウンド前の準備からプレー後の振り返りまで、「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro NEW」はゴルフを幅広くサポートしてくれる。さらに、ゴルフ以外のシーンでも使いやすいデザインに加え、睡眠モニタリングや心拍・心電図測定など、日々の健康管理をサポートする機能も備えている。ゴルフの日だけでなく、普段の生活やビジネスシーンでも身につけられる一本だ。

もっと戦略的に、もっと快適にゴルフを楽しみたいなら、次のラウンドに向けた腕元の“相棒”としてチェックしてみてはいかがだろうか。

「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro NEW」についてこちら

[PR]提供：ファーウェイ・ジャパン