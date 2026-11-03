XREALは11月2日、Android XRを搭載するXRグラス「XREAL AURA」の国内一般予約受付を開始した。価格は12GBメモリ/256GBストレージモデルが229,800円、16GB/512GBモデルが269,800円。11月27日に発売する。

XREAL、Android XR搭載の「AURA」国内予約開始。Google PlayやGeminiを利用可能

XREAL AURAは、GoogleのXR向けOS「Android XR」とGemini、Snapdragon Reality Eliteを採用する空間コンピューティングデバイス。Google Playを通じてAndroidアプリを利用できるほか、XR向けに開発された150以上のアプリにも対応する。Geminiはユーザーが見ているものや周囲の状況を認識し、アプリの起動や本体操作などを音声で支援する。

グラス本体と演算ユニットを分離した「スプリット・コンピューティング・アーキテクチャ」を採用し、グラス側の重量を95g未満に抑えた点が特徴。ディスプレイは片眼1,920×1,200ドットで、最大120Hz表示に対応。視野角は最大70度で、6DoFトラッキングやハンドトラッキングにも対応する。付属のコンピュートパックは演算処理だけでなく、アプリや画面を操作するトラックパッドとしても利用できる。オーディオには「Sound by Bose」を採用し、フレームは瞳孔間距離に応じてMサイズとLサイズを用意する。

国内ではXREAL公式オンラインショップのほか、通信キャリアや量販店でも販売予定。NTTドコモも11月27日からドコモオンラインショップ、12月以降に全国のドコモショップで取り扱う。