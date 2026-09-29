2026年9月23日、シャオミは中国・北京で新型スマートフォン「Xiaomi 18 Pro」シリーズを発表しました。上位モデルの「Xiaomi 18 Pro Max」はクアルコムが発表したばかりの最新チップセットを搭載する高性能なモデルです。しかも背面ディスプレイや高画質カメラの搭載など、シャオミのフラッグシップモデルにふさわしい高い性能を誇ります。

シャオミのフラッグシップ機「Xiaomi 18 Pro Max」

Xiaomi 18 Pro Maxの画面サイズは6.9インチ、最大輝度は4,000ニトと屋外でも視認性が高く、さらに5,000万画素のフロントカメラも搭載しています。本体の左側面にはAIボタンと呼べる物理ボタンも搭載し、ワンタッチで録音やスクショを取って専用スペースに保存し、あとからAIを使いデータを活用することもできます。

背面のディスプレイは通知を表示したり、ミニプログラムを起動させることも可能です。またカメラを起動することで、背面の高画質なカメラを使ったセルフィーも可能です。カメラは広角が2億画素、超広角が5,000万画素、望遠は3.2倍で2億画素と、高画質な組み合わせになっています。

背面ディスプレイでカメラも使える

本体のカラバリの1つとして、透明な赤いボディーの特別版も販売されます。内部にあるパーツの一部が透けて見えるデザインは美しく、一味違うデザインを求めるユーザーから高い注目を集めることでしょう。なおバッテリーは8,500mAhを内蔵しており、有線で100W、無線で50Wの急速充電にも対応します。

特別モデルの透明赤モデル

チップセットはクアルコムがハワイで開催したイベントで発表した「Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6」を世界で最初に採用。2nmプロセスを採用しており、前世代比でCPU性能は13％、グラフィックス性能は44％、AI性能は35％といずれも大きく向上しています。重いゲームやAI写真編集、動画撮影をより快適に楽しめるのです。

世界初のSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6採用モデル

ディスプレイにはシャオミ初のSmart Privacy Displayを搭載。これはディスプレイを横から見たときに見えなくする技術で、パスワードやプライベートな写真などをのぞき見できなくする機能です。画面全体だけではなく、特定のアプリ・通知だけを見えなくすることも可能で、日常的にプライバシーを守る機能として役に立つ機能です。

カメラは前述したように2億＋5,000万＋2億という組み合わせ。望遠はテレマクロ撮影も可能なので、被写体により近づいた絵も自在に撮れます。100倍のデジタル望遠撮影や、4K 120fps動画撮影など、カメラ性能は申し分がありません。

業界でもトップクラスのカメラ性能

Xiaomi 18 Pro Maxのカメラは他のシャオミ製ハイエンドスマートフォンと同様に、老舗カメラメーカーのライカと協業して開発されています。カメラアプリではライカらしい色味やコントラストを再現した撮影モードへ切り替えられるほか、モード切替のアイコンも見やすく改善されています。撮影シーンや好みに合わせて画づくりを選びながら、写真撮影をより楽しめます。

ライカのモード切替もワンタッチ

背面ディスプレイは中国語で「AI百変背屏」と呼ばれ、そのまま訳すると「AI変幻自在背面画面」となります。先ほど紹介したようにカメラとして使えるほか、時計やカレンダー、通知を表示するだけではなく、タイマーや学習アプリなど、100種類以上の背面専用アプリが搭載されています。シャオミはこれを「アプリカード」と読んでおり、インストールされたカードは画面を上下にスクロールして選択することが可能です。

アプリカードはスクロールして選択

背面は自分の好みの写真やイラストを表示することも可能です。生成AI機能を使い、写真からイラスト風の壁紙を作る機能も搭載しているので、Xiaomi 18 Pro Maxを自分好みの背面に仕上げることも可能です。

中国で販売されている製品のデモ機を触ってみましたが、エッグタイマー、水飲みカウンター、占い、カラオケ曲選びなど、面白そうなカードが多数揃っていました。時間つぶしにもってこいのミニゲームもあるなど、背面ディスプレイを日常的に活用できそうです。またAIを使って個人向けの簡単なカードを作る機能も今後提供される予定です。

さらにAIアシスタントとの会話にも対応します。画面上にキャラクター型のAIパートナーを表示して、質問への回答や雑談、状況に応じた反応を確認できます。スマートフォン本体を裏返しに伏せた状態でもAIアシスタントを使うことができるわけです。

AIアシスタントも利用可能

さてもう1機種発表された「Xiaomi 18 Pro」は、ディスプレイサイズを6.4インチにした小型モデルです。バッテリー容量も7,000mAhと小型化されていますが、カメラなどその他の基本機能は変わっていません。

小型モデルのXiaomi 18 Pro（右）

チップセットはクアルコムの「Snapdragon 8 Elite Gen 6」を採用。クアルコムは今回2つのチップセットを発表していますが、シャオミはその2つを上位モデル、下位モデルにそれぞれ採用した格好です。Xiaomi 18 Proシリーズ2機種は9月23日から中国で販売が始まっていますが、グローバル展開に関してはSNSでそれらしき投稿が公式から行われています。日本でも発売されるのか、今後の展開に注目したいところです。

日本発売にも期待