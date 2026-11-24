KDDIは2026年11月18日、「INFOBAR」シリーズの新機種となる「INFOBAR ZERO」を発表しました。音声通話とSMSに機能を絞り「ダムフォン」となったINFOBARですが、新機種の投入はおよそ8年ぶりのこと。なぜINFOBARは復活を果たすことができたのでしょうか。

通話・SMSに機能を絞った「ダムフォン」に

KDDIが2002年に始動させた、デザインを軸として携帯電話などによるコミュニケーションのあり方を追求してきた「au Design Project」。その最初のモデルとして2003年に発売されたのが、プロダクトデザイナーの深澤直人氏が生み出した初代「INFOBAR」で、INFOBARシリーズはその後スマートフォンの時代に入っても、継続的に新機種が投入され人気を獲得してきました。

ただ市場環境の変化によって、現在では携帯電話会社が独自の端末を開発すること自体難しくなっており、INFOBARシリーズも2018年の「INFOBAR xv」以降、8年近く新機種の投入がありませんでした。ですが2026年11月18日、KDDIはそのINFOBARの新機種「INFOBAR ZERO」の発売を発表し、大きな驚きをもたらしました。

INFOBAR ZEROはINFOBARシリーズの正当な後継モデルとなるバータイプのフィーチャーフォンで、大きなタイル状のキーに異なるカラーを備えた、カラフルなデザインがデザイン面での大きな特徴。しかもこのキーは、初代INFOBAR以来となるアクリルタイルキーを採用、奥行きとツヤのある素材感が、INFOBARの独特なカラーを引き立てています。

INFOBARらしい大型でカラフルなキーを備えているのがINFOBAR ZEROの大きな特徴。一方でカラーに関しては、新たに写真の「SUNANEKO」を追加している

一方で機能は大幅に絞り込まれ、実質的に音声通話とSMSの利用に特化。データ通信は基本的に使えないためインターネットサービスは利用できませんし、カメラや音楽プレーヤー機能も備わっていますが、スペックだけでいうならば現代ではあまり実用的とは言えない水準です。

なぜそこまでINFOBAR ZEROの機能を絞り込んだのかといえば、au Design Projectが「ダムフォン」(Dumb Phone)を作ったら? というコンセプトを基に開発がなされたため。「Dumb」とは「バカな」「間抜けな」などの意味で、スマートフォンの「Smart」(頭がいい)とは対極にあることから、賢い機能を持たない、携帯電話としての最小限の機能に絞った端末を指しています。

そのダムフォンが注目された背景には、スマートフォンの性能が向上した結果、人々の生活がスマートフォンに縛られるようになったことが影響しています。とりわけコミュニケーションに関して言うならば、多くの人がSNSを利用するようになった結果、そのSNSに生活が縛られ過ぎてスマートフォンが常時手放せなくなるなど、生活に支障が出る人も少なからず出てきています。

とりわけSNSの重要性が高い若い世代はその傾向が強いことから、あえてスマートフォンから距離を置く、日本でよく知られる言葉を使うならば「デジタルデトックス」のため、通話に機能を絞ったダムフォンへの注目が高まるというトレンドが、世界的に起きているとのこと。INFOBAR ZEROもそうした潮流を意識し、あえてダムフォンとすることで、音声通話による携帯電話本来のコミュニケーションに焦点を当てる狙いがあるようです。

INFOBAR ZEROが目指した「ダムフォン」は、スマートフォンとSNSに縛られた生活に疲れた若い世代が、あえてデジタルから離れる選択肢として注目されているものだ

20周年を機に進められたINFOBARの機運醸成

ただ先にも触れたように、INFOBAR ZEROはINFOBARシリーズとして、8年ぶりの新モデルとなります。INFOBARは確かに人気シリーズではあるものの、既に初代INFOBARの発売から20年以上経過しており、若い世代の中にはそもそもINFOBARを知らないという人も出てきています。新機種を出したからといって、かつてほど大きな需要が見込める訳ではないこともまた確かでしょう。

またスマートフォン全盛の現代にあって、INFOBAR ZEROのようなフィーチャーフォン型端末を製造すること自体、相当ハードルが高くなっています。前機種のINFOBAR xvもフィーチャーフォンタイプの端末でしたが、当時でさえ既にフィーチャーフォンの需要減で部材調達に苦労したという話が出ていました。

それから8年が経過した現在、フィーチャーフォンの市場はより一層縮小し、部材だけでなく製造できるメーカーも大幅に減少しているのが実情です。そうした状況下でINFOBAR ZEROを開発し、世に送り出すには相応のハードルがあったものと考えられます。

それゆえ過去を振り返ると、au Design Projectが新しいINFOBARの新端末投入に向けた、下地作りに力を入れていた様子がうかがえます。それは初代INFOBARの発売から20年を迎えた2023年以降顕著に表れていました。

実際2023年には、東京都多摩市の「KDDI MUSEUM」で企画展「INFOBAR大百科展」を実施し、ハンカチや文具など、さまざまなコラボレーショングッズも販売。さらに20周年を記念して、発売日となる10月31日を「INFOBARの日」に制定するなどして、INFOBARの存在を世にアピールする取り組みを強化していました。

また2024年には、初代INFOBARを再現したApple Watch用ケースを発売していますし、2025年にはissinのスマートリング「Smart Recovery Ring」とのコラボレーションモデルの提供を発表。同年には他にもINFOBARとコラボレートしたデザインのバスマットを販売するなど、INFOBARの需要喚起に向けた機運醸成に力が入れられていたことが分かります。

INFOBARとのさまざまなコラボレーションも進められ、2025年にはINFOBARのデザインを取り入れた「Smart Recovery Ring」が発表されている(正式な販売開始は2026年)

そうした下地を整えた上でINFOBAR ZEROの開発を始めたことが、社内から了承を得て8年ぶりの復活を果たすことにもつながったといえるでしょう。KDDIの代表取締役社長である松田浩路氏が、au Design ProjectがINFOBAR ZEROの開発を水面下で進めていたことを「最近になって知った」と話していたことが、そのことを象徴しています。

ただ裏を返すと、INFOBARシリーズであってもそれだけ復活させるハードルは高く、今後INFOBAR ZEROの後継が出るとは限らないといえます。シリーズ継続のためには、ダムフォンという新たな価値を取り入れた新端末で、既存のファンだけでなく新しいユーザーをいかに取り込めるかが大きく問われる所ではないでしょうか。