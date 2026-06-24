米Metaは6月23日（現地時間）、眼鏡大手EssilorLuxotticaと提携し、新たなAIスマートグラス「Meta Glasses」を発表した。Ray-BanやOakleyのブランドを冠さない、MetaブランドのAIグラスとして展開する。価格は299ドルからで、同日から、Meta.com、Lenscrafters、Sunglass Hut、Best Buy、Amazonで販売を開始する。

Meta Glassesは、同社のAIグラス製品群に加わる新ラインである。カメラ、スピーカー、マイクを搭載し、見た目は通常のメガネに近いまま、写真や動画の撮影、通話、音楽再生、音声操作、Meta AIとのやり取りに対応する。Metaはディスプレイを内蔵した「Meta Ray-Ban Display」も展開しているが、Meta Glassesはディスプレイを搭載していない。

発売時点では3種類のフレームを用意する。「Meta Adventurer」は汎用性の高い長方形のフレーム、「Meta Fury」は太めのフレームを採用した存在感のあるデザイン、「Meta Glasses by Kylie」はカイリー・ジェンナーとのコラボレーションによる細身の楕円形フレームである。色、レンズ、フレームの組み合わせを含め、発売時には26スタイルを展開する。処方レンズにも対応する。

「Meta Glasses by Kylie」は399ドルから

操作面では、専用のアクションボタンを備える。初期設定ではMeta AIを呼び出すが、ユーザーが好みの機能を起動するようカスタマイズできる。スピーカーは耳をふさがないオープンイヤー型で、マルチマイクアレイによる風切音低減機能も備える。バッテリー駆動時間は8時間以上で、充電ケースにより最大40時間分の追加利用が可能だとしている。

AI機能は、Meta Superintelligence Labsが開発したモデル「Muse Spark」をベースとする。Meta Glassesは、Muse Spark基盤のMeta AIを発売時から利用できる初のAIグラスである。なお、米国とカナダでは、Ray-Ban MetaおよびOakley Metaにも同モデルを使ったMeta AIの提供が始まった。

今後の機能追加として、ディスプレイを持たないグラスに、歩行者向けのターンバイターンのナビゲーション機能を提供する予定である。また、ライブ翻訳に、日本語、中国語、ヒンディー語、韓国語を含む14言語を追加する。