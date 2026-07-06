エンターテインメント向けXRグラス「VITURE」シリーズを手がけるVITUREが、7月7日0時から始まる「Amazonプライムデー先行セール」と「Amazon プライムデー」でセールを実施する。高画質モデル「VITURE Luma」シリーズが始めてセール販売となるのが目玉。周辺アクセサリーも最大30%OFFで購入できる。

セールの期間は2026年7月7日（火）0:00～7月13日（月）23:59。販売チャネルはAmazonのほか、VITURE公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピング、全国の主要家電量販店（ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ジョーシン、エディオン）でも実施する。

今回のセールのおもな対象製品とセール価格は以下の通り。

VITURE Luma Ultra XR/AR グラス…75,800円（通常価格は89,880円）

VITURE Luma XRグラス…54,800円（通常価格は64,880円）

VITURE Pro ネックバンド（12GB RAM＋256GBストレージ）…47,980円（通常価格は59,980円）

VITURE Pro モバイルドック…17,440円（通常価格は21,800円）

VITURE x 8BitDo Ultimate モバイルゲームコントローラー…9,330円（通常価格は10,980円）

アクセサリー類もセール対象となる

Lumaシリーズが当たるプレゼントキャンペーン

セールの実施に合わせて、VITURE Lumaシリーズが当たるSNSプレゼントキャンペーンも実施する。Xでの応募方法は、公式アカウント「@viturejp」をフォローしたうえで、対象投稿をリポストすればよい。「Lumaシリーズで実現したいこと」を引用リポストまたはコメントすると当選確率がアップするという。

Instagramでの応募方法は、公式アカウント「@viture_jp」をフォローしたうえで、対象投稿にいいね＋コメントをすればよい。

それぞれのSNSでの応募者から抽選で、VITURE Luma Ultra XR/ARグラスを1名に、VITURE Luma XRグラスを3名にプレゼントする（両SNSで合計8名）。プレゼントされるのは、いずれもメーカー整備済モデル（リファービッシュ品）となる。